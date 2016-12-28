وكان أردوغان قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة ان التحالف كان يقول سنواصل محاربة (داعش) إلى النهاية، مضيفاً: كانوا يتهموننا بدعم التنظيم والآن جميعهم تلاشوا عن الأنظار، بل على العكس فهم يدعمون التنظيمات الإرهابية، ومنها (داعش) ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي، هذا واضح جدا. لدينا أدلة مؤكدة بالصور والتسجيلات المصورة.

وتابع: سنواصل محاربة (داعش) بكل حزم، سواء توفر الدعم لنا أو لم يتوفر، ولن نتراجع عن المضي قدما في هذا الطريق، مؤكداً أنّ (التحالف الدولي) لا يلتزم في الوقت الراهن بتعهداته التي قطعها.

وأكّد أردوغان أن بلاده متمسكة بإنشاء منطقة آمنة بشمال سوريا قرب حدود بلاده الجنوبية.

وبخصوص مفاوضات أستانة المرتقبة قال: للأسف مفاوضات جنيف بشأن وقف إطلاق النار في سوريا لم تثمر عن نتائج إيجابية، وأبلغنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم رفضنا لفكرة البدء بمفاوضات جديدة في أستانة، وأعربنا للروس بأن أنقرة لا تنظر بإيجابية لهذه المفاوضات في حال تمت دعوة المنظمات الإرهابية إليها.

وأوضح: إن مباحثات أستانة حول سوريا ستنعقد على مستوى وزراء الخارجية، معرباً عن أمله بمشاركة السعودية وقطر فيها.







