أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الأحد في البحر الأسود.

وقال الجيش الروسي: إن مسجل الرحلة الثاني لطائرة التوبوليف 154 عثر عليه وانتشل صباح الأربعاء، ما يشكل عنصرا حاسما في تحديد أسباب الكارثة التي أوقعت 92 قتيلا، بينهم أكثر من 60 عضوا في جوقة الجيش الأحمر الشهيرة.

وكان الصندوق الأول للرحلة قد عثر عليه، الثلاثاء، وبدأ الخبراء في تحليل بياناته للوقوف على سبب تحطم الطائرة.

وتحطمت الطائرة صباح الأحد، بعد إقلاعها في طقس مناسب بدقيقتين من مدينة سوتشي. وكانت تقل أعضاء فرقة ألكسندروف لإحياء حفل العام الجديد في قاعدة عسكرية روسية في سوريا.

وتقول الوازرة إنه تم انتشال 15 جثة و223 من أشلاء الضحايا حتى الآن من موقع التحطم. وفي السابق قات إنه تم العثور على 17 جثة.

وتضم جهود الانتشال الضخمة 3600 شخصا بينهم 200 من غواصي البحرية توجهوا إلى المكان من جميع أنحاء روسيا. تساعدهم طائرات بدون طيار وغواصات.

كارثة الطائرة تغير شكل استقبال السنة الجديدة في الكرملين

هذا وغيّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكل استقبال السنة الجديدة التقليدي في الكرملين، وذلك بعد تحطم الطائرة الروسية توبوليف 154. وقال الرئيس فلاديمير بوتين: أنتم تعرفون ما حدث عندنا، يا لها من مأساة مؤخرا. لماذا أريد تغيير صيغة الاستقبال التقليدي بمناسبة السنة الجديدة، لكي يحمل طابع العمل. وأضاف بوتين: نحن فقط الآن ناقشنا مع الزملاء في مجلس الأمن (الروسي) ما قمنا به في هذا العام وما يتعين علينا القيام به.