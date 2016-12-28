تم إخلاء برج "ترامب تاور" في نيويورك لمدة قصيرة الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول بسبب طرد مشبوه قالت الشرطة لاحقا إنه تم فحصه وتبين أنه حقيبة متروكة ولا تمثل تهديدا.

ويقيم في ذلك المبنى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الموجود حاليا في فلوريدا برفقة أسرته.

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر أشخاصا وهم يهرعون خارج البهو. كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى حشدا من الأشخاص وهم يخرجون من المبنى.

من جانبه قال الادعاء في الولايات المتحدة إنه تم توجيه اتهامات جنائية لثلاثة صينيين بالتداول استنادا إلى معلومات سرية من شركات حصلوا عليها عبر التسلل إلى شبكات وخوادم شركات محاماة تتولى صفقات اندماج.

ووجهت الاتهامات للصينيين الثلاثة يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية في مانهاتن بالتآمر والتداول بناء على معلومات داخلية واختراق أنظمة كمبيوتر.

وقال الادعاء إن الرجال الثلاثة جنوا أكثر من أربعة ملايين دولار من خلال معاملات في أسهم خمس شركات على الأقل بناء على معلومات داخلية حصلوا عليها من شركات للمحاماة لم يتم الكشف عن أسمائها بما في ذلك معلومات عن صفقات تشمل شركتي إنتل كورب وبيتني بوز.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن الثلاثة سجلوا أنفسهم في سجلات الوساطة بوصفهم يعملون في شركات لتكنولوجيا المعلومات.

وهذه هي أحدث قضية تداول بناء على معلومات داخلية في الولايات المتحدة تنطوي على اختراق أنظمة كمبيوتر وتأتي بعد تحذيرات من مسؤولين أمريكيين بأن شركات المحاماة يمكن أن تصبح أهدافا رئيسية للمتسللين.

وقال المدعي الأمريكي بريت باهارا في مانهاتن "هذه القضية التي تنطوي على الاحتيال باستخدام الإنترنت يجب أن تكون نداء استنهاض لشركات المحاماة على مستوى العالم: أنتم أهداف وستكونون أهدافا للقرصنة الإلكترونية لأن لديكم معلومات قيمة للمجرمين المحتملين."