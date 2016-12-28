ذكرت صحيفة يوم الأربعاء أن نحو 55 ألف مهاجر لم يتأهلوا أو رفض طلبهم للحصول على اللجوء غادروا ألمانيا طوعا في الفترة بين يناير كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بزيادة 20 ألف عن العدد الإجمالي للذين غادروا طوعا في 2015.

وشددت ألمانيا موقفها من المهاجرين في الأشهر القليلة الماضية مدفوعة بمخاوف بشأن الأمن والاندماج بعد أن استقبلت أكثر من 1ر1 مليون مهاجر من الشرق الأوسط وافريقيا ومناطق أخرى منذ أوائل 2015.

وقتل مهاجر فشل في الحصول على اللجوء وبايع تنظيم الدولة الإسلامية 12 شخصا الأسبوع الماضي عندما اقتحم بشاحنة سوقا لعيد الميلاد في برلين مما أجج انتقادات متصاعدة لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة أنجيلا ميركل.

ونقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونج عن بيانات حكومية أعداد العائدين إلى ديارهم في الأحد عشر شهرا الأولى من العام. وقالت الصحيفة إن أغلبهم عاد إلى ألبانيا وصربيا والعراق وكوسوفو وأفغانستان وإيران. ويحصل العائدون على مساعدة لمرة واحدة بقيمة ثلاثة آلاف يورو.

وقال مسؤولون أمنيون ألمان لرويترز في السابق إن عدد من تم ترحيلهم بعد رفض طلب اللجوء ارتفع إلى نحو 23800 في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني - ارتفاعا من نحو 20900 في عام 2015 بكامله.

وارتفعت كذلك أعداد اللاجئين الذين أعيدوا من على الحدود. وأفاد تقرير لصحيفة نيو اوسنابروكر تسايتونج أن الشرطة أعادت 19720 لاجئا في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام ارتفاعا من 8913 في عام 2015 بكامله. وكان أغلبهم من أفغانستان وسوريا والعراق ونيجيريا. وتم تسجيلهم في دول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل مع تراجع التأييد لسياساتها المرحبة باللاجئين قبل الانتخابات الاتحادية المقررة في سبتمبر أيلول إن من المهم تركيز الموارد على الفارين من الحروب والحفاظ على الدعم الشعبي بترحيل الأجانب لدول لا يتعرضون فيها للاضطهاد.

في سياق آخر قالت الشرطة الهولندية يوم الأربعاء إنها تحقق فيما إذا كان الرجل الذي يعتقد أنه مسؤول عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في برلين الأسبوع الماضي سافر عبر هولندا.

وقتل 12 شخصا في الهجوم الذي وقع يوم 19 ديسمبر كانون الأول. وقتل المشتبه به التونسي أنيس العامري (24 عاما) بالرصاص على يد الشرطة الإيطالية يوم 23 ديسمبر كانون الأول.