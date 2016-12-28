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رقم الخبر: 183547 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 18:02 الاقسام: محليات  
ظريف: الخارجية الايرانية تبذل قصارى جهدها للدفاع عن الرعايا الايرانيين في الخارج

ظريف: الخارجية الايرانية تبذل قصارى جهدها للدفاع عن الرعايا الايرانيين في الخارج

رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على رسالة وجهها له عدد من الفنانين والاساتذة والمحامين الايرانيين حول السيدة الايرانية نرجس كلباسي الناشطة في الأعمال الانسانية في الهند..

وقال ظريف، أن الخارجية تبذل قصارى جهدها من اجل الدفاع عن الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج سواء كانوا طلابا أو نخبا أو تجارا وعن عموم المواطنين في كافة اصقاع العالم.

وذكرت وزارة الخارجية الايرانية أن ظريف اعتبر الدفاع عن الرعايا الايرانيين في الخارج من مهام الخارجية وانها تسخر كافة امكانياتها من أجل استعادة حقوقهم.

الجدير بالذكر أن كلباسي تنشط في الأعمال الانسانية وبعد هجرتها لايران اقامت في بريطانيا ومنها غادرت بجواز بريطاني الى الهند وسريلانكا للقيام باعمال انسانية، وفي الهند أسست مركزا لرعايا الايتام ولذوي الاحتياجات الخاصة، ووجهت اليها السلطات الهندية تهمة قتل أحد الاطفال الذي توفي في أحد الانهار خلال رحلة اقامها المركز لأعضائه، ومنذ عام 2014 أغلقت السلطات الهندية مركزها، وبدأت بملاحقة كلباسي قضائيا.

وأكد ظريف بأن السفارة الايرانية في الهند والقنصلية الايرانية في حيدر آباد الهندية تتابعان باستمرار قضية السيدة كلباسي، كما شدد على انه بحث الموضوع مع المسؤولين الهنود خلال زيارته الأخيرة لنيودلهي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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