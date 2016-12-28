الرئيس روحاني يعزي بوتين بضحايا حادثة تحطم الطائرة الروسية بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني" ببرقية تعزية الى نظيره الروسي "فلايدمير بوتين" اعرب فيها عن مواساته لمقتل عدد من المواطنين الروس في حادثة سقوط طائرة "توبولف 154" في البحر الأسود.