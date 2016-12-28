  • الأربعاء ٢٨ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الأربعاء , ديسمبر 28, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183545 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 18:07 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يعزي بوتين بضحايا حادثة تحطم الطائرة الروسية

الرئيس روحاني يعزي بوتين بضحايا حادثة تحطم الطائرة الروسية

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني" ببرقية تعزية الى نظيره الروسي "فلايدمير بوتين" اعرب فيها عن مواساته لمقتل عدد من المواطنين الروس في حادثة سقوط طائرة "توبولف 154" في البحر الأسود.

واعرب الرئيس روحاني في هذه البرقية عن أسفه وتأثره لخبر سقوط طائرة الركاب الروسية في البحر الأسود والتي اودت بحياة عدد من المواطنين الروس.
وقدم روحاني تعازيه وتعازي الشعب الايراني الى الرئيس الروسي وذوي ضحايا هذا الحادث المؤلم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5385 sec