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|رقم الخبر: 183545
|تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016
|الوقت: 18:07
|الاقسام: محليات
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الرئيس روحاني يعزي بوتين بضحايا حادثة تحطم الطائرة الروسية
بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني" ببرقية تعزية الى نظيره الروسي "فلايدمير بوتين" اعرب فيها عن مواساته لمقتل عدد من المواطنين الروس في حادثة سقوط طائرة "توبولف 154" في البحر الأسود.
واعرب الرئيس روحاني في هذه البرقية عن أسفه وتأثره لخبر سقوط طائرة الركاب الروسية في البحر الأسود والتي اودت بحياة عدد من المواطنين الروس.
وقدم روحاني تعازيه وتعازي الشعب الايراني الى الرئيس الروسي وذوي ضحايا هذا الحادث المؤلم.
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