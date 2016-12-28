  • الأربعاء ٢٨ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الأربعاء , ديسمبر 28, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183544 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 17:50 الاقسام: محليات  
وزارة الداخلية تعلن استعدادها لاقامة انتخابات الكترونية

وزارة الداخلية تعلن استعدادها لاقامة انتخابات الكترونية

أعلن مساعد وزير الداخلية، محمدحسين مقيمي، عن استعداد الوزارة لاقامة الانتخابات المقبلة بصورة الكترونية في ثلث صناديق الاقتراع في حال نيل موافقة مجلس صيانة الدستور.

واشار الى الخطوات الناجزة من قبل وزارة الداخلية حول اقامة انتخابات الكترونية، موضحا ان وزارة الداخلية تتباحث مع مجلس صيانة الدستور لاقامة الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية في المدن والقرى المقبلة بصورة الكترونية في ثلث صناديق الاقتراع، حيث ان وزارة الداخلية على استعداد لاتخاذ الخطوات ذات الصلة بهذا الشأن حيث ان البنى التحتية اللازمة قد اعدت لهذا العمل.
ولفت الى ان المعدات اللازمة لاقامة انتخابات الكترونية قد اعدتها وزارة الداخلية منذ اعوام.
واكد مقيمي ان وزارة الداخلية تضطلع بمهمة اقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية في البلاد وان مجلس صيانة الدستور يضطلع بمهمة الرقابة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فيما يضطلع مجلس الشورى الاسلامي بمهمة الرقابة على الانتخابات البلدية.
ونوه مساعد وزير الداخلية الى ان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قد عين رؤساء لجان هيئة الانتخابات بالوزارة، موضحا ان الشؤون التنفيذية والخطوات التمهيدية ستتخذ حركة متسارعة خلال هذه المرحلة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0701 sec