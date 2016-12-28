واشار الى الخطوات الناجزة من قبل وزارة الداخلية حول اقامة انتخابات الكترونية، موضحا ان وزارة الداخلية تتباحث مع مجلس صيانة الدستور لاقامة الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية في المدن والقرى المقبلة بصورة الكترونية في ثلث صناديق الاقتراع، حيث ان وزارة الداخلية على استعداد لاتخاذ الخطوات ذات الصلة بهذا الشأن حيث ان البنى التحتية اللازمة قد اعدت لهذا العمل.

ولفت الى ان المعدات اللازمة لاقامة انتخابات الكترونية قد اعدتها وزارة الداخلية منذ اعوام.

واكد مقيمي ان وزارة الداخلية تضطلع بمهمة اقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية في البلاد وان مجلس صيانة الدستور يضطلع بمهمة الرقابة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فيما يضطلع مجلس الشورى الاسلامي بمهمة الرقابة على الانتخابات البلدية.

ونوه مساعد وزير الداخلية الى ان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قد عين رؤساء لجان هيئة الانتخابات بالوزارة، موضحا ان الشؤون التنفيذية والخطوات التمهيدية ستتخذ حركة متسارعة خلال هذه المرحلة.



