وضع الادعاء في كوريا الجنوبية رئيس ثالث أكبر صندوق للتقاعد في العالم رهن الاعتقال الطارئ، الأربعاء فيما يتصل بفضيحة استغلال نفوذ تزداد اتساعا أدت إلى تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة باك جون هاي.

ولم يوفر مكتب المدعي الخاص مزيدا من التفاصيل بشأن اعتقال رئيس الهيئة الوطنية لمعاشات التقاعد مون هيونج بيو. وكان ضباط داهموا منزله يوم الاثنين للاشتباه في استغلاله لسلطته.

وينظر المدعي الخاص فيما إذا كان مون قد مارس ضغوطا على هيئة المعاشات لدعم اندماج بقيمة ثمانية مليارات دولارات لشركتين تابعتين لمجموعة سامسونج العام الماضي عندما كان وزيرا للصحة والرعاية الاجتماعية وهي الوزارة التي تدير هيئة المعاشات.

وقال مسؤول في الادعاء لرويترز الأسبوع الماضي إن المحققين يبحثون كذلك فيما إذا كان دعم سامسونج لشركة ومؤسسات ساندتها تشوي سون سيل -صديقة الرئيسة المتورطة في فضيحة استغلال النفوذ- له صلة بدعم هيئة المعاشات لعملية الاندماج.

وقال مون يوم الثلاثاء لدى وصوله إلى مكتب المدعي إنه سيكون متعاونا دون أن يعلق لدى سؤاله عما إذا كان مارس ضغوطا على هيئة المعاشات لدعم الاندماج.

وفي التاسع من ديسمبر كانون الأول رفضت هيئة المعاشات تقريرا إعلاميا أورد أن مون أجبرها على دعم الاندماج واصفة التقرير بأنه لا أساس له.