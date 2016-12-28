  • الأربعاء ٢٨ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الأربعاء , ديسمبر 28, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183541 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 17:44 الاقسام: محليات  
مساعد مكتب قائد الثورة: جذور كافة أنواع التطرف فكرية وثقافية
خلال المؤتمر الدولي العلوم الانسانية والدينية ومكافحة التطرف

مساعد مكتب قائد الثورة: جذور كافة أنواع التطرف فكرية وثقافية

قال مساعد مكتب قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية أن جذور كافة انواع التطرف التي يشهدها العالم اليوم تعود الى الفكر والثقافة مما يستدعي التعامل معها بطريقة جذرية.

واضاف محسن قمي في كلمته خلال المؤتمر الدولي العلوم الانسانية والدينية ومكافحة التطرف الذي عقد يوم الاربعاء في طهران، ان العالم شهد على مر التاريخ وقوع المجازر والتطرف من بينها الحروب الصليبية والحروب العنصرية والمجازر التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين وحرب البوسنة والهرسك وانفجارات 11 سبتمبر واحتلال افغانستان على يد الاميركيين لأسباب واهية.
ولفت الى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه 3 تحديات، تتمثل في أولئك الذين يتغاضون عن القيم الانسانية، وأولئك الذين لديهم نظرة رجعية ويشككون بالواقع، وأولئك الذين يتمسكون بالظاهر ويتخلون عن العقل والتفكير مما يصيبهم الجمود الفكري.
ودعا الى ضرورة الاهتمام بكافة الفئات والاطياف على صعيد العلاقات الدولية، وأكد أن العالم الاسلامي يواجه التطرف وان الأعداء يتهمون المسلمين والاسلام بالتطرف.
من ناحيته اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية لشؤون العالم الاسلامي، آية الله محمد علي التسخيري ان العلوم الانسانية الحقيقية من شأنها ان تتخذ خطوات رئيسية لوقف الاعتداءات على الانسان والتصدي للطغيان والتطرف.
ونوه آية الله التسخيري الى اهمية الحوار بين الاديان السماوية والاحترام المتبادل فيما بينها ورعاية حقوق بعضها الاخر؛ مؤكدا ان هذه التعاليم تشكل اهم اهداف خلق الانسان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1869 sec