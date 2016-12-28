واضاف محسن قمي في كلمته خلال المؤتمر الدولي العلوم الانسانية والدينية ومكافحة التطرف الذي عقد يوم الاربعاء في طهران، ان العالم شهد على مر التاريخ وقوع المجازر والتطرف من بينها الحروب الصليبية والحروب العنصرية والمجازر التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين وحرب البوسنة والهرسك وانفجارات 11 سبتمبر واحتلال افغانستان على يد الاميركيين لأسباب واهية.

ولفت الى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه 3 تحديات، تتمثل في أولئك الذين يتغاضون عن القيم الانسانية، وأولئك الذين لديهم نظرة رجعية ويشككون بالواقع، وأولئك الذين يتمسكون بالظاهر ويتخلون عن العقل والتفكير مما يصيبهم الجمود الفكري.

ودعا الى ضرورة الاهتمام بكافة الفئات والاطياف على صعيد العلاقات الدولية، وأكد أن العالم الاسلامي يواجه التطرف وان الأعداء يتهمون المسلمين والاسلام بالتطرف.

من ناحيته اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية لشؤون العالم الاسلامي، آية الله محمد علي التسخيري ان العلوم الانسانية الحقيقية من شأنها ان تتخذ خطوات رئيسية لوقف الاعتداءات على الانسان والتصدي للطغيان والتطرف.

ونوه آية الله التسخيري الى اهمية الحوار بين الاديان السماوية والاحترام المتبادل فيما بينها ورعاية حقوق بعضها الاخر؛ مؤكدا ان هذه التعاليم تشكل اهم اهداف خلق الانسان.



