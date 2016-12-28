ويتزايد قلق زعماء الصين إزاء حركة استقلال جديدة في هونغ كونغ - المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت تحت حكم الصين عام 1997 - بعد حصولها على وعد بالتمتع بالحكم الذاتي بالإضافة إلى احتجاجات شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.

كما تتعامل الصين بكثير من الارتياب مع رئيسة تايوان "تساي إنج وين" التي انتخبت هذا العام وتعتقد بكين أنها تسعى لاستقلال الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

وتقول رئيسة تايوان إنها تريد السلام مع الصين التي تعتبر الجزيرة إقليما منشقا.

وحذرت بكين بالفعل من أن يقيم النشطاء المؤيدون للاستقلال في كل من تايوان وهونغ كونغ روابط فيما بينهم بعد أن قام نشطاء من هونج كونج بزيارة تايوان هذا العام.

وقال المتحدث: إن فنغ شان "تحاول مجموعة صغيرة من القوى المؤيدة لاستقلال تايوان دون جدوى إقامة روابط مع (القوى) المؤيدة لاستقلال هونج كونج لتقسيم البلاد وهو أمر لا يمكن أن ينجح."

واستدعى أبياتا من قصيدة كتبها ماو عام 1963 وقال فيها "في هذا الكون الصغير ترتطم بضع ذبابات بالحائط." وتستعمل هذه العبارة في العادة لتأكيد أن الصين لا تخشى أعداءها.

ومضى قائلا دون إسهاب: في النهاية ستجد نفسها مصابة وتنزف مستخدما كلمات لم ترد في القصيدة.

من جهة أخرى عبّرت بكين عن استيائها بعد أن قالت ممثلية اليابان في تايوان إنها ستغير اسمها لتضيف إليه اسم تايوان. وتعتبر بكين أن تايوان إقليم منشق.

وعلى غرار معظم دول العالم فإن اليابان ترتبط بعلاقات غير رسمية مع تايوان بينما تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع بكين.

وقالت الممثلية في إشعار على موقعها الإلكتروني إنه اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني سيتغير اسمها من "رابطة التبادل" إلى "رابطة الاتصال اليابانية التايوانية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ": إن موقف الصين ثابت حين يتعلق الأمر بتايوان وإنها ترفض محاولات إرساء مبدأ "صين واحدة وتايوان واحدة".

وأضافت في لقاء يومي مع الصحفيين: بالنسبة للخطوة السلبية التي اتخذتها اليابان فيما يتعلق بمسألة تايوان نشعر باستياء بالغ.

ومضت قائلة: إن الصين تدعو اليابان لأن تلتزم بمبدأ "صين واحدة" وأن تتعامل مع الأمور المتصلة بتايوان بالطريقة الملائمة وألا تبعث برسائل خاطئة لتايوان والمجتمع الدولي أو تثير اضطرابات جديدة في العلاقات بين بكين وطوكيو.

وقال مسؤول بممثلية اليابان: إن قرار تغيير الاسم اتخذ لتعزيز الاعتراف بتايوان.

وتواجه العلاقات بين الصين واليابان صعوبات بالفعل. وكانت بكين قد دعت طوكيو مرارا إلى إبداء قدر أكبر من الأسف على الأعمال الوحشية التي ارتكبتها إبان الحرب العالمية الثانية كما أن هناك خلافا عميقا بين البلدين محوره بحر الصين الشرقي.