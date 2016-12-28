اكد المدير العام لدائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية، انه لايمكن انكار دور ايران وروسيا حيال القضية السورية، مشيرا الى ان الظروف في سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد تحرير حلب.

وقال محمد ايراني في كلمة القاها في ندوة "النتائج الاستراتيجية لتحرير حلب" عقدت في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: ان البعض يتساءل ما هو تأثير تحرير حلب على انهاء الازمة السورية، مضيفا: يجب ان نعرف حلب وان نرى كيف اصبحت الاوضاع، يجب دراسة تواجد المعارضة في كل سوريا وتقييم قدراتهم.

واضاف: ان الجميع يعتقد انه لا يوجد حل عسكري في سوريا ، واذا اردنا ان نعتبر الانتصار في حلب مجرد انتصار عسكري، فاننا سنخطئ في فهم الاوضاع.

واعرب المدير العام لدائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية ان الحل الوحيد للازمة السورية يكمن في ايجاد تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.

واضاف: يجب ان نرى حقيقة الانتصار في حلب وان ننظم توقعاتنا بهذا المستوى.

وفي جانب آخر من حديثه لفت الدبلوماسي الايراني الى ان المعارضة تفرض الحصار على اهالي بلدتي الفوعة وكفريا بمحافظة ادلب منذ ثلاث سنوات، ولم يتم الاشارة مطلقا الى معاناة هاتين البلدتين، لكن في اللحظات الاخيرة تم ادراجهما في اتفاق خروج الجرحى والحالات الانسانية.

وتابع قائلا: لقد تقرر ان يخرج اهالي هذه المناطق في اطار ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الاولى والمرحلة الثانية قيد التنفيذ ، وبقيت المرحلة الثالثة.

واوضح الدبلوماسي الايراني ان الازمة السورية دخلت مرحلة جديدة من الناحية العسكرية بحيث تساعد على التوصل الى حل للازمة، وقال : ان الظروف في سوريا دخلت مرحلة جديدة، وان موسكو وكذلك طهران باعتبارهما لاعبين دوليين استطاعتا انجاز مهمة خارج الاجواء الدولية، وان دورهما لا يمكن انكاره تجاه القضية السورية.

واكد ان تحرير حلب اضعف دور اميركا ودور الامم المتحدة حيث لم يكن للاخيرة دور يذكر في تحرير المدينة.

بدوره اكد السفير الايراني السابق في سوريا "محمد رضا رؤوف شيباني" ان جميع الاطراف الاقليمية تسعى حاليا الى ايجاد حل سياسي للازمة السورية بعد تحرير حلب من سيطرة الارهابيين.

وشرح شيباني في كلمته التي القاها في هذه الندوة: ظروف سوريا الجغرافية والاستراتيجية، وقال : ان مجاورة سوريا للبنان وفلسطين وكذلك مجاورتها للعراق كان عنصرا في محور التوازن الاقليمي، والحدود الطويلة مع تركيا العضو الفعال في الناتو ، جميع هذه العوامل اوجدت وضعا خاصا بالنسبة لسوريا.

واوضح السفير الايراني السابق ان سوريا قامت بدور هام على الدوام باعتبارها ممر محور المقاومة.

واكد الخبير بقضايا غرب آسيا على ضرورة عدم تجاهل الاطراف الخارجية في نشوء الازمة السورية، اذ ان المجتمع السوري تأثر بالاحداث التي شهدها العالم العربي بما فيها تونس ومصر.

واوضح ان سوريا كانت موضع اهتمام من قبل الاطراف الاقليمية والدولية بسبب موقفها الداعم لمحور المقاومة وتصديها للكيان الصهيوني، وقال: ان العديد كانوا يعتقدون ان بعض اللاعبين الدوليين والاقليميين ارادوا من خلال الاحتذاء بالدول الاخرى ، تجربة هذه التحولات في سوريا.

وتابع قائلا : ان مقاومة سوريا في مواجهة المخططات الاميركية والصهيونية كانت احد اسباب اندلاع الازمة في هذا البلد من قبل اللاعبين الاقليميين.

واكد الدبلوماسي الايراني السابق ان اعادة الامن والاستقرار الى ربوع سوريا من اهم المطالب في الوقت الحاضر.

ورأى ان آفاق التطورات في سوريا مازال يكتنفه الغموض ، مستدركا بالقول : لكن في نفس الوقت فان الجميع يقتربون من الاجماع على انه لا يوجد حل عسكري لتسوية الازمة السورية.

واشار الى ان حلب كانت تعتبر ورقة قوة في المفاوضات بالنسبة للمعارضة والتي كانت تعتبرها عاصمة لها.

وشرح اسباب هزيمة جماعات المعارضة المسلحة في حلب مشيرا الى ان من بينها اطالة الازمة وتململ مسلحي المعارضة وتغيير اولويات تركيا وتخبط الادارة الاميركية لاسيما في فترة الانتخابات الرئاسية وتفوق الجيش السوري وحلفائه، مضيفا: من الناحية العسكرية والميدانية فان تأثيرات هذه الانتصار قد غير التوازن العسكري لصالح الحكومة السورية، وتحملت جماعات المعارضة ضغوطا نفسية تركت تأثيراتها على باقي المجالات ايضا.

ولفت الى ان من نتائج تحرير حلب، اضعاف الجماعات المسلحة في ادلب، وفقدانهم ورقة سياسية والتي من المحتمل ان تؤدي الى تغيير سياسة الدول الغربية وتشجيعها على الحوار مع دول المنطقة، كما من المحتمل ان نشهد تصعيدا في الاوضاع الميدانية من قبل السعودية وقطر.

واضاف: ان دخول حزب الله الى الازمة السورية باعتباره لاعبا اقليميا، طرح حزب الله كلاعب منطقي وموضع ثقة في سوريا والمنطقة، وبدد الفكرة التي كانت لدى الرأي العام بان حزب الله جماعة ارهابية.

واختم قائلا: لقد كشفت الازمة السورية صورة الاسلام الاميركي امام الرأي العام.



