بعد أن كان بعض المراقبين يتوقعون تراجع العلاقات الاقتصادية الايرانية-العراقية بعد عام 2014، لم يحدث هذا الأمر وظلت هذه العلاقات تنمو باضطراد.

ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدأت في عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين. وفي عام 2005، بلغت الصادرات الايرانية الى العراق 790 مليون دولار، وفي عام 2006 وصل المبلغ الى مليار دولار. لكن حتى عام 2006 لم يستجب السوق العراقي لمتطلبات التجارة مع ايران وكانت الرغبة في هذا المجال قليلة فيما كان السوق العراقي مفتوحاً على تركيا والأردن والسعودية والدول الخليجية. وكان التبادل التجاري بين ايران والعراق ما دون المليار دولار، لكن بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي آنذاك الى ايران في عام 2006 تم تشكيل لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبعد ذلك ارتفع حجم المبادلات بينهما ليس إلى 4 مليارات و439 مليون دولار في عام 2010 واذا أضفنا الى هذا المبلغ حجم المبادلات في مجال الطاقة أيضاً فعندئذ نصل الى مبلغ 7 مليارات دولار، وقد زار ايران في ذلك العام 300 ألف سائح عراقي، وفي العام التالي -أي 2011- بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و149 مليون دولار. ولم يقتصر الأمر على الألبان والمواد الغذائية كالسنوات الماضية، بل شمل السلع الصناعية والأدوات المنزلية أيضاً.

وفي عام 2012، وصل حجم التبادل الى 6 مليارات و249 مليون دولار. أما في عام 2013، فقد تراجع العدد قليلاً ليصبح 5 مليارات و949 مليون دولار، وفي عام 2014 عاد الرقم الى الارتفاع ليتجاوز الـ6 مليارات دولار.

وكانت العلاقات التجارية بين ايران والعراق تشهد نمواً مستمراً كما ذكرنا، لكن مع بدء هجوم تنظيم داعش الارهابي على العراق وسقوط الموصل قررت الحكومة العراقية خفض واردات البلاد بنسبة 30 بالمئة وذلك بالتزامن مع أزمة هبوط أسعار النفط، لكن الأرقام التي نشرها البلدان تشير إلى أن حجم التبادل التجاري مع ايران ليس فقط لم يتراجع، بل شهد ارتفاعاً على العكس من ذلك. وفي عام 2015، وصل الى 6 مليارات و237 مليون دولار ما عدا التجارة النفطية. واذا أضفنا التجارة النفطية أيضاً الى حجم المبادلات، نجد أن المبلغ هو 14 مليار دولار في عام 2014 حسب ما أعلنته الجمارك العراقية، وهذا يشمل صادرات الكهرباء وصادرات الخدمات التقنية والهندسية أيضاً.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق في العام الحالي 6 مليارات ونصف المليار دولار، رغم قيام الحكومة العراقية بخفض الوارادت بنسبة 10 بالمئة للعام الثاني على التوالي. وفي فترة هبوط أسعار النفط، تراجع حجم ميزانية العراق من 100 مليار دولار في عام 2014 إلى 45 مليار دولار في عام 2015، لكن حجم التبادل التجاري مع ايران شهد نمواً على عكس باقي المجالات ووصل عدد السياح العراقيين الذين زاروا ايران في عام 2015 مليونين ونصف المليون سائح.

ان العام القادم في العراق هو عام تقشف اقتصادي على غرار العامين الماضي والحالي. وتبلغ ميزانية العراق في عام 2017، 70 مليار دولار لكن العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد تسير وفق مخطط مرسوم وهي تشهد ارتفاعاً في حجمها بشكل مستمر. تحتل تركيا المرتبة الأولى في التجارة مع العراق وهي تستحوذ على 22 بالمئة من السوق العراقي، تليها ايران بـ13 بالمئة، والصين بـ12 بالمئة.

ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون ان ايران والعراق تتمتعان بعلاقات ممتازة تعود جذورها الى الوشائج الثقافية والمذهبية بين الشعبين والحدود الشاسعة التي تربط بين البلدين. وقد اعتاد العراقيون خلال هذه السنوات على المواد الغذائية الايرانية ومنها الألبان ولحوم الدواجن والمواشي ويثق العراقيون بالتجار الايرانيين، وهذا ما جعل العلاقات بين البلدين ممتازة.

ومن المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين قفزة خلال الأعوام الـ3 والـ4 القادمة، حيث يقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين يخططون لايصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في السنة في غضون 3 إلى 4 سنوات القادمة.