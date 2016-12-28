وأظهرت بيانات حكومية وبيانات رصد السفن أن أكبر أربعة مشترين آسيويين وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان اشتروا 94ر1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بزيادة 117 بالمئة على أساس سنوي. وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن هذا يقل قليلاً عن ذروة عام 2016 التي بلغت 99ر1 مليون برميل يومياً في الشهر السابق والتي كانت الأعلى منذ عام 2010 على الأقل.

وتتماشى هذه الأحجام مع خطط إيران العضو في أوبك لصادرات النفط الخام والمكثفات. واستثنيت إيران من اتفاق أوبك في الشهر الماضي لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني وهو انتصار لطهران التي قالت إنها في حاجة لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها بسبب الحظر الغربي الذي استهدف برنامجها النووي.

وقالت مصادر في القطاع إن إيران قدمت تخفيضات للمشترين مقابل زيادة مشترياتهم، بحسب رويترز. وأظهرت بيانات تجارية لوزارة المالية اليابانية، الثلاثاء، أن واردات النفط الخام الإيرانية كلفت اليابان 46ر45 دولار للبرميل في المتوسط خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ثالث أرخص سعر بعد المكسيك وعمان. وأعلنت وزارة التجارة اليابانية، اليوم الأربعاء، بيانات رسمية تظهر أن وارداتها قفزت 2ر41 بالمئة على أساس سنوي إلى 237 ألفاً و653 برميلاً في الشهر الماضي.

ونمت واردات الهند إلى أكثر من أربعة أمثالها على أساس سنوي عند 620 ألف برميل يومياً، متجاوزة بذلك واردات الصين للشهر الثالث على التوالي. وزادت واردات كوريا الجنوبية إلى نحو خمسة أمثال المستويات السابقة عند 472 ألفاً و67 برميلاً يومياً.