أكد سفير ايران في آستانا، ان حجم التبادل التجاري مع كازاخستان في الشهور التسعة الماضية بلغ نحو 600 مليون دولار.

وأوضح السفير مجتبى دميرجي لو، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى كازاخستان الاسبوع الماضي، تمخضت عن عدة اتفاقيات بمجال تسهيل اصدار التأشيرات السياحية والتعاون بمجال العمل والرفاه الاجتماعي وحجر المواشي فضلا عن التعاون المصرفي وتأسيس شركة مشتركة بين شركة الملاحة البحرية الايرانية وشركة سكك الحديد الكازاخية تعنى بالشحن والنقل الثنائي وبالمياه الدولية والترانزيت.

ولفت الى أن ايران تعتبر مسار ترانزيت هام للغاية لكازاخستان، بحيث يتاح للأخيرة الوصول الى المياه الحرة وأسواق منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط، في المقابل فان ايران بإمكانها الافادة من كازاخستان في الوصول الى روسيا والصين والمحيط الهادئ.

وأوضح السفير دميرجي لو أن حجم التبادل التجاري بلغ 580 مليون دولار خلال فترة 20 مارس/ آذار - 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إذ بلغت صادرات ايران نحو 130 مليون دولار، فيما بلغ حجم استيرادها 420 مليون دولار، مبيناً أن الصادرات الايرانية شملت المواد الغذائية والمكسرات والمواد الإنشائية والمواد الكيميائية، فيما تم استيراد الصلب ومنتجاته والحبوب من كازاخستان. وأضاف: بهدف متابعة الاتفاقيات المتوصل إليها في زيارة الرئيس روحاني سيما بما يخص التعاون المصرفي وإصدار التأشيرات التجارية، تقرر تبادل الوفود بهذا الخصوص.

وبيّن السفير دميرجي لو بأن كازاخستان التي أسست مؤخراً بنكاً للوقود النووي، ترغب بالتعاون مع ايران بمجال الإفادة من الطاقة النووية السلمية. وأكد أن كازاخستان ستستضيف معرض (اكسبو 2017) في العام المقبل، وأن طهران ستشارك بفعالية في أنشطته عبر عرض منتجات الشركات الايرانية سيما بمجال التقنيات الحديثة والمعرفية، فضلاً عن انها ستقيم اليوم الوطني الايراني خلال المعرض.