أعلن مدير شبكة نقل الغاز في شركة الغاز الوطنية، سعيد مؤمني، ان أقل من ثلاثة في المئة من إجمالي الغاز المستهلك في البلاد يستورد من تركمانستان، لذلك فان عدم تمديد صفقة استيراد الغاز منها لا يثير قلقنا.

وبعد تفقده مشروع نقل الغاز من مدينة دامغان إلى ساري (شرق-شمال)، أعلن مؤمني ان مدير عام شركة الغاز الوطنية سيزور تركمانستان وسيتم خلال هذه الزيارة الإعلان عما اذا كان سيتم تمديد عقد استيراد الغاز من تركمانستان أم لا.

وفيما أشار إلى أن حجم استيراد الغاز من تركمانستان يبلغ أربعة ملايين و300 ألف متر مكعب يومياً، أوضح مؤمني ان انتهاء مهلة العقد التجاري مع تركمانستان لا يثير قلقنا لأننا قادرين على تدارك قطع استيراد الغاز منها بزيادة الانتاج الداخلي .