بحث محمود واعظي رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية آذربايجان، والمان رستم اف رئيس البنك المركزي الآذربايجاني، اليوم الاربعاء، بحث سبل تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.

وأعلن واعظي، في اللقاء الذي عقد بحضور رئيس الجانب الايراني في اللجنة لمشتركة شاهين مصطفى أف، ان تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات سيما في المجال التجاري بحاجة الى دعم العلاقات المصرفية بين البلدين بهدف تقديم التسهيلات المناسبة لرجال الأعمال .وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني على ضرورة إقرار الوسيط بين بنوك الطرفين، وقال: ان البنوك الايرانية مستعدة لتأسيس فروع لها في جمهورية آذربايجان.

من جانبه، أعلن شاهين مصطفى اف، رئيس الطرف الآذري في اللجنة الاقتصادية المشتركة، ان بلاده عازمة على تطوير التعاون المصرفي لتأمين وتسهيل الشؤون المصرفية .كما أشار المان رستم اف رئيس البنك المركزي الآذربايجاني الى الأوضاع الاقتصادية لبلاده، وقال: ان استخدام العملة الوطنية إحدى آليات تطوير العلاقات التجارية بين البلدين والتي تقلص من اعتماد الطرفين على القيمة الخارجية، ومن الضروري إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال.

على صعيد آخر، أكد نائب رئيس شركة (سوكار) الآذربايجانية للطاقة المملوكة للدولة، الثلاثاء، أن آذربايجان بدأت شراء الغاز الطبيعي من إيران في وقت سابق هذا العام لتلبية حاجاتها المحلية.

وقال خوشبخت اوسيفزادي: ان آذربايجان تشتري مابين مليارين إلى أربعة مليارات متر مكعب يومياً من الغاز الإيراني. وأضاف: ان إيران زودت آذربايجان منذ بداية العام الحالي بحوالي 3ر286 مليون مترمكعب من الغاز.

واستهلكت آذربايجان العام الماضي 11 مليار مترمكعب من الغاز محلياً وصدرت 8 مليارات متر مكعب إلى جورجيا وتركيا وإيران.