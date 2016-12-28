أعلنت وزارة الطاقة الايرانية أن ذروة التبادل الكهربائي مع الدول المجاورة كانت يوم الثلاثاء الماضي، حيث بلغ ألفاً و742 ميغاواطاً، بلغت الصادرات منه ألفاً و376 ميغاواطاً، بينما بلغ الاستيراد 376 ميغاواطاً.

ونوه تقرير الوزارة الى أن ايران تتبادل الكهرباء مع دول أرمينيا وآذربايجان وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان والعراق وكذلك جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي، بينما يقتصر التبادل مع تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان على تصدير الكهرباء إليها وحسب وليس استيراده.

وأشار التقرير الى أن تصدير الكهرباء الايراني الى الدول المجاورة ارتفع 6 بالمئة في العام 2015 عن العام الذي سبقه.