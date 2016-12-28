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رقم الخبر: 183531 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 17:17 الاقسام: اقتصاد  
وزارة الطاقة: تبادل الكهرباء مع دول الجوار بلغ 1742 ميغاواطاً يومياً

وزارة الطاقة: تبادل الكهرباء مع دول الجوار بلغ 1742 ميغاواطاً يومياً

أعلنت وزارة الطاقة الايرانية أن ذروة التبادل الكهربائي مع الدول المجاورة كانت يوم الثلاثاء الماضي، حيث بلغ ألفاً و742 ميغاواطاً، بلغت الصادرات منه ألفاً و376 ميغاواطاً، بينما بلغ الاستيراد 376 ميغاواطاً.

ونوه تقرير الوزارة الى أن ايران تتبادل الكهرباء مع دول أرمينيا وآذربايجان وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان والعراق وكذلك جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي، بينما يقتصر التبادل مع تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان على تصدير الكهرباء إليها وحسب وليس استيراده.

وأشار التقرير الى أن تصدير الكهرباء الايراني الى الدول المجاورة ارتفع 6 بالمئة في العام 2015 عن العام الذي سبقه.

 
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