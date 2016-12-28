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رقم الخبر: 183530 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 17:26 الاقسام: اقتصاد  
تصدير ألفي طن من التمر الإيراني الفاخر إلى 5 دول

تصدير ألفي طن من التمر الإيراني الفاخر إلى 5 دول

أعلن مدير الجهاد الزراعي في منطقة نيكشهر التي تقع جنوب محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد) عن تصدير ألفي طن من تمر نيكشهر الفاخر الى روسيا والهند والإمارات وماليزيا وتركيا.

وأشار حبيب رئيسي، خلال حديثه لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، أمس الأربعاء، الى أن مساحة الأراضي التي زرعت فيها النخيل تبلغ ثلاثة آلاف و900 هكتار وأن ثلاثة آلاف و800 هكتار منها مثمرة. كما أشار الى أن نيكشهر تنتج سنوياً نحو 20 ألف طن من التمر، 10 آلاف طن منها ذات جودة عالية. ولفت رئيسي الى أنه في هذا العام وللمرة الأولى قام إثنان من منتجي التمر في نيكشهر بإطلاق معمل للتغليف والتعليب بماركة خاصة بالمنطقة ووفق المعايير الدولية، وقاما بتصدير التمور الى 5 دول.

وتبعد مدينة نيكشهر -التي تبلغ مساحة الأراضي الزراعية والبستنة فيها 8 آلاف و400 هكتار، 510 كيلومترات جنوب مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان. وتبلغ مساحة الأراضي التي زرعت فيها النخيل في محافظة سيستان وبلوشستان 54 ألفاً و330 هكتاراً وتنتج سنوياً 218 ألفاً و296 طناً من التمور، مما يجعلها الأولى في إنتاج التمور في ايران والثانية في جودتها، حيث تنتج المحافظة 70 نوعاً من التمور.

 
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