زار وفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة سيد أحمد أراتشي عضو مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات وبعضوية ممثلين من الإدارة التنفيذية للهيئة الإيرانية وسوق الأوراق المالية الإيرانية، بالإضافة إلى ممثلين عن مركز الإيداع في إيران، سلطنة عمان حیث اجتمع مع الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

وحضر اللقاء مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ومدير عام شركة مسقط للمقاصة والايداع وعدد من مديري العموم بالهيئة، والمدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة وعدد من المسؤولين في هذا البلد.

وقد تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين سوق رأس المال العماني والسوق الإيرانية واستعراض التجربة العمانية في تنظيم قطاع سوق رأس المال ومراحل التطور التي مرت بها السوق، كما تركز الحديث حول آلية تنظيم عمليات التداول في سوق مسقط للأوراق المالية والوقوف على الأنظمة التشريعية والإشرافية التي تضمن سلامة أداء عمليات السوق وتواكب في نفس الوقت التطورات التقنية بما يعزز مستوى ثقة جمهور المتعاملين في السوق. كما تعرف الوفد على الآلية المعتمدة لتسهيل إجراءات عمليات التسويات السهمية والنقدية حسب المعايير المعمول بها والمطبقة بسوق مسقط للأوراق المالية، وكذلك حفظ وإدارة سجلات مساهمي الشركات المساهمة المدرجة بالسوق والإيداع، واستحداث الآليات الحديثة في سبيل تسهيل وتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين في السوق.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق مال مسقط في عام 2009 وقعت مع هيئة إيران للأوراق المالية والبورصات على مذكرة تفاهم بهدف تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المشترك فيما بين المؤسستين، وذلك في سبيل تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما.