أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، ان اقتصاد ايران حقق نمواً بنسبة 4ر7 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 20 آذار/ مارس 2016).

ولدى اجتماعه بمسؤولي وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، يوم الثلاثاء، أشار جهانغيري الى افتتاح عدة مشاريع وطنية خلال زياراته التفقدية الى المحافظات، وقال: ان 18 مشروعاً ضخماً للصناعة الوطنية من مجموع 32 مشروعاً كبيراً أنجزتها وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، وتم تدشينها، وتم من خلالها إيجاد الآآلاف من فرص العمل، مشيداً في هذا المجال بالتنسيق بين هذه الوزارة والبنوك التي ساهمت بقوة في إنجاح مشاريع الاقتصاد المقاوم.

ولفت جهانغيري الى أن البنك المركزي أعلن ان الاقتصاد الايراني حقق نسبة نمو قدرها 4ر7 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 20 آذار/ مارس 2016)، فيما أعلن مركز الإحصاء ان هذه النسبة بلغت 4ر6 بالمائة، مؤكداً ان هذه النسبة من النمو الاقتصادي لا ترتبط بالنفط فقط، حيث بلغت 3ر4 بالمائة بدون النفط. مضيفاً: ان الحكومة تمكنت من تحقيق هذه النسبة الجيدة من النمو بعد أن كانت البلاد تعاني من ركود تضخمي غير مسبوق طيلة الـ50 عاماً الماضية، وعملت على خلق 700 ألف فرصة عمل.

ورداً على سؤال: هل ان صفقة طائرات نقل الركاب من الأولويات الرئيسية للحكومة أم أن عليها أن تتناول قضايا رئيسية أخرى؟ قال النائب الأول لرئيس الجمهورية: إذا كان لدى الحكومة سيولة نقدية وكانت تريد اتخاذ القرار، لكانت أولوياتها من المؤكد قضايا أخرى، إلا أننا دفعنا فقط 15 بالمائة من قيمة صفقة الطائرات، والباقي سيتم تسديدها من عائدات بيع التذاكر خلال الأعوام القادمة، لذلك لابد من الإشادة بمن حقق هذا النجاح الكبير.