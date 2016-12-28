يطرح وزير الخارجية الأميركي جون كري الأربعاء رؤية الإدارة الأميركية للتّسوية وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومصدر في الخارجية الأميركية يقول إن كري سيردّ على الانتقادات بشأن قرار مجلس الأمن الأخير الذي يدين الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967.

في محاولته الأخيرة لتحقيق اختراق في حالة الجمود المستمر في ملف التسوية في الشرق الأوسط يطرح وزير الخارجية الأميركي جون كري رؤيةً شاملةً لإحياء عملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في خطاب أمام عدد من الديبلوماسيين في واشنطن.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إلى "أنّ واشنطن لم تتخلَّ عن عملية التسوية، وإلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب ألّا يتخلَّوْا عنها أيضاً".

صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية أن كري، الذي يغادر منصبه بعد ثلاثة أسابيع مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيردّ على الانتقادات الإسرائيلية التي وجهت لإدارة أوباما واتهامها بالوقوف خلف قرار مجلس الأمن الذي يدين إسرائيل لإستمرار بنائها المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس.

ووفق المسؤول نفسه فإن كري سيؤكد أن التصويت لم يكن غير مسبوق وأن قرار أوباما لم يصدم إسرائيل وفي هذا السياق سيذكر بحالات أخرى شهدت تصويتاً مماثلاً في عهود رؤساء سابقين.

المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه لفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي سيؤكد أنه باستثناء إسرائيل، هناك إجماع دولي كامل ضد بناء المزيد من المستوطنات في المناطق التي يمكن أن تكون جزءاً من المفاوضات.

وأضاف المصدر إن كري كان يرغب منذ فترة طويلة إلقاء خطاب يحدد من خلاله الخطوط العريضة لاتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني لكنه لم يفعل ذلك استجابة لمسؤولي البيت الأبيض الذين رأوا في ذلك ضغطاً غير ضروري على إسرائيل من شأنه أن يثير غضب نتنياهو. لكن هذا الاعتراض لم يعد موجوداً الأسبوع الماضي مع اتفاق اوباما وكري على أن الوقت قد حان للامتناع عن التصويت على قرار في الأمم المتحدة. وهو ما قاد بحسب "نيويورك تايمز" إلى أكبر الخروقات في العلاقات الأميركية الإسرائيلية الصلبة، خلال ولاية أوباما.

وكانت نشرت صحيفةُ اليوم السابع المصرية محاضر اجتماعاتٍ، انبثقَ عنها اتفاق أميركي - فلسطيني على مشروع قانون منع وإدانة الإستيطان الإسرائيلي الذي وافقَ عليه مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وكشف محضر الإجتماع عن تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفداً فلسطينياً برئاسة صائب عريقات رئيسِ دائرة شؤون التفاوض بزيارة واشنطن في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الفائت للقاء كري، ثم لقاء مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس. بيد أن عريقات الذي أكد حصول الاجتماع وصف المحضر الذي نشر بأنه "مفبرك".