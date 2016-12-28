أفاد مراسل الميادين أن نائب رئيس بلدية العين خالد حوري لقي حتفه الأربعاء وأصيب سائق الحافلة التي كانت تقلّه بجروح خطيرة إثر انفجار استهدف الحافلة في بلدة العين في سهل البقاع شرق لبنان.

يشار إلى أن حوري منتمٍ إلى الحزب الشيوعي اللبناني.