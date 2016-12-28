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|رقم الخبر: 183525
|تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016
|الوقت: 16:12
|الاقسام: عربيات
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لبنان: إنفجار في حافلة ركاب يقتل نائب رئيس بلدية العين
* انفجار حافلة ركاب في بلدة العين شرق لبنان يودي بحياة نائب رئيس بلدية العين ويصيب آخر بجروح.
أفاد مراسل الميادين أن نائب رئيس بلدية العين خالد حوري لقي حتفه الأربعاء وأصيب سائق الحافلة التي كانت تقلّه بجروح خطيرة إثر انفجار استهدف الحافلة في بلدة العين في سهل البقاع شرق لبنان.
يشار إلى أن حوري منتمٍ إلى الحزب الشيوعي اللبناني.
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