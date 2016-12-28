أكبر «طبق» عسل! عرض مجموعة من السعوديين أكبر إناء عسل بوزن 1200 كيلوغرام، مقابل 500 ألف ريال سعودي في مهرجان العسل الخامس المقام بمنطقة العسير في محافظة المجاردة السعودية.