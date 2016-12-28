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رقم الخبر: 183524 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 15:50 الاقسام: منوعات  
أكبر «طبق» عسل!

أكبر «طبق» عسل!

عرض مجموعة من السعوديين أكبر إناء عسل بوزن 1200 كيلوغرام، مقابل 500 ألف ريال سعودي في مهرجان العسل الخامس المقام بمنطقة العسير في محافظة المجاردة السعودية.

وأشاد محافظ المجاردة (عبد الله الرعيني)، بحسب صحيفة أنحاء السعودية، بأهمية المهرجان ودوره في تنشيط السياحة والتعريف بمقومات المحافظة السياحية، وأيضاً عمل النحالين المتواصل طوال العام، وما ينتجونه من كميات ضخمة من العسل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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