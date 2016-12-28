كشف فيديو طريف عن قفزة مؤلمة من فوق شجرة إلى بحيرة بأستراليا، حين سقط رجل من فوق شجرة وهو يتخبط من فرع لآخر، متلقياً الضربات المؤلمة، حتى وصل إلى سطح الماء.

ودائماً يأتي الفخر والغرور في اللحظة التي تسبق السقوط، وهذا ما حدث مع رجل أسترالي، صعد إلى قمة شجرة، وقرر القفز من فوقها إلى الماء.

لكن جاءت لحظة السقوط، حين انكسر الفرع الأعلى ليهبط بثقله على الفرع الأوسط، ومرة أخرى ينكسر ملقياً به إلى الفرع السفلي، الذي سلمه إلى الماء بعد ضربة موجعة.

يذكر إن صاحب الفيديو رايان ميتشيل من ملبورن بأستراليا، رأى أن يشارك هذا الشريط الطريف، دون أن يشير إلى مكان التقاطه أو مصير الرجل الذي سقط من فوق الشجرة.