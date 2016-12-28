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رقم الخبر: 183522 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
(أغرب طريقة) للهروب من السجن!

(أغرب طريقة) للهروب من السجن!

تمكن 6 نزلاء في سجن أميركي من الهروب صباح يوم عيد الميلاد، بعد أن لجأوا إلى حيلة لم تخطر على بال الحراس.

وهرب النزلاء من سجن في ولاية تينيسي بخلع مراحيض متصلة بالحائط، بعد أن صدأت البراغي التي تثبتها.

وبمجرد خلع المراحيض، وجد السجناء فتحة في الجدار، وسعتها أعمال صيانة للسباكة كانت قائمة في وقت سابق.

وتمكنت سلطات السجن لاحقاً من إعادة 5 من الهاربين إلى السجن، في حين بقي السادس طليقاً.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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