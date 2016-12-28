كثيرة هي القصص التي تثبت دائما أن الكلب أوفى صديق للإنسان.

أحدث هذه القصص جرت وقائعها في بيرو حيث أصر كلبان على مرافقة صاحبهما إلى غرفة الطوارئ في مستشفى عقب إصابة استلزمت نقله بسيارة إسعاف.

فبعد أن أصيب صاحب الكلبين في رأسه بمدينته الساحلية شيمبوتي كان لزاما أن يُنقل للمستشفى لعلاجه.

لكن الملفت في الأمر أن كلبيه أصرا على أن يرافقاه للمستشفى من أجل مساعدته بعد أن انزلق وفقد الوعي.

وأظهرت لقطات لكاميرا الأمن البيروفي أن الكلبين رافقا الرجل في سيارة الإسعاف لمستشفى كاتيلا.

وبينت اللقطات الكلبين وهما منتبهان لصاحبهما ويقفزان على المحفة التي يُحمل عليها ويتمسحان به في سيارة الإسعاف والمستشفى.