  • الأربعاء ٢٨ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الأربعاء , ديسمبر 28, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183517 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 15:38 الاقسام: منوعات  
لن تصدق كيف تحمي هذه القبيلة نساءها من الإختطاف

لن تصدق كيف تحمي هذه القبيلة نساءها من الإختطاف

بعيداً في أعالي جبال ميانمار تعيش قبيلة تشين التي لا تزال نساؤها تحمل آثار التقاليد الوحشية القديمة، حيث كانت الفتاة تخضع لعملية وشم مضنية تستمر لعدة أيام في سن 12 عاماً، بالإضافة إلى ارتداء أقراط ضخمة في أذنيها لتجنب اختطافها.

وتقول الأساطير إن هذا التقليد بدأ في الأصل لجعل الفتيات قبيحات الشكل، خوفاً من تعرضهن للإختطاف على يد رجال ملك قديم كان يحتفظ بهن كمحظيات في قصره. واستمر السكان بإنتهاج هذا الأسلوب إلى الستينات من القرن العشرين، عندم قامت الحكومة بحظره.

لكن آثار الوشم لا تزال على الكثير من نساء القبيلة، كما لا تزال العديد منهن يرتدين أقراطاً ضخمة في آذانهن. وقام خبير التصوير وخبير الأمن الإلكتروني تي هان لين بالتقاط صور صادمة للنساء لدى زيارته الأخيرة إلى ميانمار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول هان لين (عندما خططت لزيارة ميانمار أجريت بعض الأبحاث حول القبائل فيها، وقرأت حول قبيلة تشين، وكان هناك العديد من الفرضيات حول أصل الوشم والسبب الذي يجعله يقتصر على النساء فقط).

وأضاف هان لين (إحدى أكثر الفرضيات قبولاً تلك التي تقول إن سبب انتشار الوشم على نطاق واسع لدى نساء القبيلة هو جعل المرأة غير جذابة وقبيحة المنظر، لحمايتها من الإختطاف والسبي، وتحول الأمر مع الوقت إلى تقليد وممارسة هامة بين السكان).

وحتى الستينات من القرن الماضي، كان من الضروري وشم الفتيات بين سن 12 و 14 عاماً، لكن هذه الممارسة بدأت بالاختفاء مع الحملة التي شنتها الحكومة ضدها. واليوم بات الوشم يقتصر على النساء العجائز، بعد أن توقف سكان القبيلة عن وشم الفتيات.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0755 sec