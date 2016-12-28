وكشفت مصادر رقابية، عن العثور على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، فضلاً عن مشغولات ذهبية، في منزل المتهم.

وحسب مصادر صحفية مصرية، تم أيضاً ضبط عدد من السيارات والعقارات مسجلة بإسم المتهم.

وكشفت المصادر أن المتهم الذي تمت إحالته لجهات التحقيق، يعمل مديراً لإدارة التوريدات بإحدى الجهات الحكومية المصرية.