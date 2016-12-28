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رقم الخبر: 183515 تاريخ النشر: كانون الأول 28, 2016 الوقت: 15:33 الاقسام: منوعات  
العثور على ثروة في منزل متهم بالرشوة

العثور على ثروة في منزل متهم بالرشوة

ضبطت جهات الأمن المصرية (ثروة) في منزل موظف حكومي متهم بتقاضي رشى.

وكشفت مصادر رقابية، عن العثور على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، فضلاً عن مشغولات ذهبية، في منزل المتهم.

وحسب مصادر صحفية مصرية، تم أيضاً ضبط عدد من السيارات والعقارات مسجلة بإسم المتهم.

وكشفت المصادر أن المتهم الذي تمت إحالته لجهات التحقيق، يعمل مديراً لإدارة التوريدات بإحدى الجهات الحكومية المصرية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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