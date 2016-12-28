عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف، توجد بعض الأمور التي يتوقعها ضيوف الحفل، كرؤية العروس بالفستان الأبيض وأيضا الزفة والمشروبات والمأكولات المجانية، لكن مع ارتفاع أسعار حفلات الزفاف، قرر عروسان بريطانيان أن يقوم الضيوف بدفع تكلفة المشروبات التي يتناولونها من شاي أو قهوة.

وأوضحت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن سيدة بريطانية تحدثت عن موقف غريب وغير مألوف تعرضت له خلال حضورها حفل زفاف صديقة لها، على أحد المنتديات على الإنترنت.

وأشارت إلى أن تكلفة احتساء كوب من الشاي خلال ذلك الحفل نحو 2.5 جنيه إسترليني، مضيفة أنها شعرت بأن الزفاف كان (فقيراً وبخيلاً)، حيث كان يوجد به زاوية مخصصة لبيع المشروبات سواء شاي أو قهوة أو غير ذلك.

وتابعت قائلة إنه في حال قام شخصان بإقامة حفل زفاف فلابد أن يتوافر به على الأقل مشروبات غازية مجاناً يتم تقديمها للضيوف.

واتفق عدد من زوار المنتدى مع رأي تلك السيدة، مشيرين إلى أن إجبار الضيوف على دفع ثمن كوب الشاي ينم عن البخل، فيما اعتقد آخرون أن رد فعل تلك السيدة ليس عادلاً في حق العروسين، مشيرين إلى أن الهدف من حفلات الزفاف هو (الاحتفال بالحب).

وأضافوا أنه من المحتمل أن العروسين لم يتمكنا من تحمل تكلفة تقديم أطعمة ومشروبات للجميع، لذلك أقدما على تلك الخطوة.