إذ صدر عنه قراراً ينتقد الكيان الصهيوني!! ويدين سياسته في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. طبعاً قصدهم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م. فقط وليس ما قبلها يعني باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م. وما قبلها فانسوا أمرها.. صارت اسرائيلية!! اقرأوا على روحها الفاتحة!!..

المهم أحبتي القرار من الناحية العملية أو الفعلية لا قيمة له.. لأنه مبني على قاعدة ندين ونشجب.. ونطالب بتجميد الاستيطان والتوقف عن هذه السياسة ولو مؤقتاً في انتظار ما تفضي اليه المفاوضات.

رغم كل ما تقدم فقد شاطت حكومة الكيان الصهيوني غضباً.. ورأت في هذا الأمر على أنه «سابقة خطيرة» شو القصة؟! مجلس الأمن بتاعتنا يحكي ضدنا ويعاتبنا؟!..

شو اللي جرى لهذه الدنيا؟! العيب مش فيك يا مجلس الأمن العيب فينا نحن الصهاينة اللي سميناك وروّجنا لك وأطلقنا عليك لقب «الشرعية الدولية».

أول المنفعلين النتن بتاعتهم.. شن هجوماً وسيلاً من الشتائم لمجلس الأمن ومنه حوّل «معزوفة الشتائم» الى أبو سمرة.. ما يصحش يا أسمر يا أسمراني أن تودعنا بهذه الطريقة.. أسمر يا أسمراني مين قسّاك عليه؟!.. لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليّه..

النتن الصهيوني يعرف جيداً أن أوباما ما بقتلوش مصلحة مع «اسرائيل» ولوبيها في امريكا لأنه مودّع للبيت الأبيض لا محالة.. خلصت مدتو.. فلابأس أن يختم أيامو بموقف «نكد» ومن هنا رفض استخدام الفيتو ضد القرار.. وصدر.. ويا ليتو ما صدر.. لكن ذلك النتن أجلكم الله تعالى أيّها الأحبة كان يعوّل على الرئيس الأمريكي ترامب اللي يخلف أوباما بعد أيام.. وهذا الاخير لم يقصّر!! بل أجرى عدّة اتصالات وما نفعتش!!..

أرجو أن لا يتصور أحد أحبتي أنا فرح بهذا القرار واعتبره فتح الفتوح أو نوال أبو الفتوح الله يرحمها.. لا يا نور عيني أنا أعلم علم اليقين أنه لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به.. لكني أردت من خلال هذه المقدمة أن أخاطب الشرفاء من الناس ولا حكي عندي مع المنساقين وراء «العربية» وأخواتها الساقطات..

أيّها الأحبة هل تذكرون كم مرّة ومرّة وكم دهرً ودهر.. ذبحونا وسلخونا وقصفونا ودمّرونا ونهبوا خيراتنا تحت مسمى «الشرعية الدولية».. لازم تنصاعوا للشرعية الدولية.. ولازم تمشي الأمور زي ما عايزة الشرعية الدولية.. وها هي الشرعية الدولية تهان تحت أقدام النتن ياهو.. يرفضها صراحة وعلناً!! ويستدعي سفراء الدول التي صوتت لصالح القرار ويوبخهم!! ويعلن في نفس اليوم عن اطلاق مرحلة جديدة من الوحدات السكنية لمستوطنات جديدة في القدس الشرقية..