ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن رئيس الإقليم، إبراهيم آدم علي، قوله إن «القصف الذي تم منتصف الليل، استهدف قريتي، وايو اراغن وهنتي وذاغ، على بعد 6 كلم عن منطقة جنالى في الإقليم». ولم يوضح المسؤول الصومالي حجم الخسائر التي لحقت بمعقل «الشباب» جراء القصف. كما لم يصدر عن الحكومة أي بيان حول الواقعة.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض سكان المنطقة، سمعوا دوي القصف الذي استمر لفترة محددة. وتخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم «القاعدة»، تدعي أنها تسعى إلى تطبيق الشريعة في الصومال. ويسعى مقاتلو «الشباب» إلى فرض سيطرتهم على بلدات وقرى صومالية، من خلال هجمات كر وفر على المراكز العسكرية للقوات الحكومية والإفريقي.