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رقم الخبر: 183460 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 19:19 الاقسام: عربيات  
الصادق المهدي يعتزم العودة إلى السودان

الصادق المهدي يعتزم العودة إلى السودان

كشفت نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، مريم الصادق المهدي عن عزم زعيم الحزب الصادق المهدي العودة إلى السودان في يناير المقبل، حسب ما نقلت عنها وسائل إعلام سودانية.

وأكدت المهدي، أن عودة الزعيم التاريخي للحزب، ستكون في 26 يناير المقبل، الذي يصادف ذكرى تحرير الخرطوم، وستكون عودة نهائية، حسب ما نقل عنها موقع النيلين السوداني.

ونفت المهدي أن يكون حزب الأمة قد حدد في وقت سابق عودة المهدي في (19) ديسمبر الذي يصادف الجولة الثانية للعصيان المدني، وأن اللجنة المكلفة لاستقباله بعد مشاورات مع مؤسسات الحزب حددت التاريخ المتفق عليه.

وأبدت نائب رئيس حزب الأمة عدم تفاؤلها بتمديد فترة الوسيط الإفريقي "ثامبو أمبيكي"، وقالت في تصريح لـ"المجهر" الأحد، إنهم ظلوا ملتزمين بخارطة الطريق، ولكن الحكومة نفضت يدها.

وقالت إن الأزمة السودانية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تؤدي إلى سلام وتفاهم بين الفرقاء السودانيين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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