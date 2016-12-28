وضع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله الثلاثاء، حجر الأساس لمبنى سفارة بلاده الجديد في مدينة القاهرة الجديدة، قبل مغادرته القاهرة.

ورافق رئيس جيبوتي - خلال الاحتفال بوضع حجر الأساس للمبنى والذي سيضم أيضا مقر سكن السفير - وزير الصحة أحمد عماد الدين.

وحضر من الجانب الجيبوتي وزير الخارجية محمود علي يوسف والصحة دكتور جامع علمي، وأبو بكر حدي رئيس سلطة الموانئ ومحمد ضهر سفير جيبوتي في مصر. كما حضر الاحتفال أعضاء سفارة جيبوتي وممثلون للجالية بمصر.

وأكد الرئيس إسماعيل عمر جيله - في تصريح صحفي عقب وضعه حجر الأساس - على عمق العلاقات بين مصر وجيبوتي.

وكان رئيس جيبوتي قد وصل القاهرة الاثنين في زيارة تستمر يومين حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول وتم التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.