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رقم الخبر: 183457 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 19:09 الاقسام: عربيات  
مسؤول روسي: مشاركة حفتر في إدارة ليبيا أمر ضروري

مسؤول روسي: مشاركة حفتر في إدارة ليبيا أمر ضروري

رأى نائب وزير الخارجية الروسي "جينادي جاتيلوف" ضرورة أن يشارك قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في إدارة ليبيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الثلاثاء عن جاتيلوف قوله "نحن على ثقة أن الليبيين يجب أن يصلوا إلى توافق حول مشاركة حفتر في قيادة البلاد الجديدة، مشيرا إلى أن حفتر يحارب بنشاط مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، ويساعد الحكومة في استعادة السيطرة على مواقع الصناعة النفطية.

وأضاف المسئول الروسي أنه لاشك أن حفتر شخصية سياسية وعسكرية رئيسية، معتبرا أن حكومة الوفاق رغم الاعتراف الدولي لا تستطيع بدء العمل كما يجب لأنها تسيطر على جزء صغير فقط من ليبيا.

وأشار جاتيلوف إلى أن روسيا تقيم اتصالات مع كل الأطراف في ليبيا بما في ذلك مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ونائب رئيس الحكومة أحمد معيتيقة.

تجدر الإشارة إلى أن خليفة حفتر المعروف بأن قواته تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في بنغازي قد زار موسكو في يونيو ونوفمبر عام 2016، حيث التقى وزيري الخارجية والدفاع وسكرتير مجلس الأمن الروسي.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا-وكالات
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