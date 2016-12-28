اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 5 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، و 4 من بلدة قباطية في محافظة جنين، إضافة إلى 2 من محافظة الخليل.

من ناحية أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في عدة مناطق من محافظة الخليل، منها: حواجز على مدخل بلدتي الظاهرية، والسموع، ومخيم الفوار، ومدخل الحرايق جنوب المدينة، وعلى مدخل الخليل الشمالي "جسر حلحول"، وراس الجورة، وفتشت مركبات الفلسطينيين، ودققت في هوياتهم، وأعاقت حرية الحركة والتنقل.

كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح الثلاثاء، بحماية أمنية من شرطة الاحتلال ، في استفزازٍ واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في المسجدِ الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال فتحت باب المغاربة، لدخول مستوطنين، مبينة أن 39 مستوطنا اقتحموا الأقصى حتى اللحظة.

إلى ذلك توغلت عدد من آليات الاحتلال، صباح الثلاثاء، بشكل محدود شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن أربع جرافات تابعة للاحتلال توغلت شرق المدينة انطلاقا من موقع "صوفا" العسكري.

وأضافت المصادر أن أبراج الاحتلال العسكرية أطلقت النار بشكل متقطع على الحدود الشرقية لبلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة صباحا.

إلى ذلك يمر كيان العدو الإسرائيلي بمرحلة سياسية عصيبة كانت آخرها الصدمة التي تلقّاها في مجلس الأمن بعد التصويت على قرار تجريم الإستيطان الصهيوني، وتصويت دول غير متوقعة مع هذا القرار.

وأشارت صحيفة "هآرتس" في إفتتاحيتها الى أنه "كلما اتضحت صورة السقوط السياسي التي تلقّتها "إسرائيل" يوم الجمعة الماضي في مجلس الأمن، يتضح سبب إصرار بنيامين نتنياهو على التمسك أيضًا بحقيبة الخارجية"، مضيفة إنّ "رئيس الحكومة معني بأن لا يزعجه أحد في مهمة تخريب العلاقات الدبلوماسية مع الدول، بعضها حليف "لإسرائيل"، التي تجرأت على التصويت مع إقتراح القرار".

وذكرت الصحيفة أنه في جلسة "الكابينت" الاثنين قال نتنياهو للوزراء "قللوا من سفركم في الفترة القريبة إلى الدول التي صوتت ضدنا، اضبطوا أنفسكم". وأشارت "هآرتس" الى أن نتنياهو نفسه لم يضبط نفسه عن "معاقبة العالم على أخطاءه"، وفق تعبير الصحيفة. وفي إطار العقوبة، أرسل أحد مقربيه، السفير "الإسرائيلي" في الولايات المتحدة رون درمر، لإجراء مقابلات تلفزيونية للتلميح أن بيده أدلة بأن إدارة أوباما تقف وراء تقديم القرار في مجلس الأمن.

وأضافت الصحيفة إن "نتنياهو أعطى تعليماته لوزارة الخارجية بتقليص كامل علاقات العمل الديبلوماسية مع الدول الـ12 التي صوتت مع القرار". وفي إطار العقوبات، سيقوم بتخفيض سفر الوزراء إلى هذه الدول إلى الحد الأدنى، فيما لن يحظى وزراء خارجية هذه الدول بلقاءات مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية.

ولفتت الصحيفة الى أن "نتنياهو يتخلى عن قنوات التحادث مع دولٍ "إسرائيل" بحاجة إليها، الآن وفي المستقبل. وختمت الصحيفة بالقول إن "نتنياهو يحاول تغطية هزيمته بكلمات متغطرسة وفارغة وبإضاءة شموع على الحائط. المشكلة لا تكمن بحقيقة أنه غير قادر على النظر إلى الواقع ويرفض أن يفهم بأن الإتفاق مع الفلسطينيين هو مصلحة "إسرائيلية" أولاً، إنما المشكلة هي أنه بتصرفه هذا، رئيس حكومة "إسرائيل" يجر خلفه دولة كاملة إلى الهاوية".