لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي الثلاثاء مصرعهم خلال محاولة زحف قاموا بها باتجاه مواقع أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز غرب البلاد.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن مرتزقة العدوان حاولوا التقدم باتجاه تبة هايل والسلال واتجاه الجامعة اللبنانية في الجحملية مؤكدا أنه تم قتل وجرح عدد كبير منهم وتكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد.

هذا وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من التصدي لزحوف واسعة لمرتزقة العدوان في مديريتي بيحان وشبوة بعد معارك عنيفة شارك فيها طيران العدوان من خلال تكثيف غاراته في محاولة لإحراز تقدما على الأرض.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان شنوا زحفا كبيرا في محور عسيلان باتجاه حيد بن عقيل وما جاوره من مواقع إلا انهم انكسروا ومنيوا بخسائر فادحة في المواجهات قتل وجرح على إثرها العشرات منهم رغم مشاركة طيران العدوان الذي شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في هذه المديرية.

وفي مديرية بيحان وتحت غطاء جوي من قبل قوى العدوان حاول المرتزقة التقدم ومهاجمة مواقع الجيش واللجان الشعبية غير انهم فشلوا في تحقيق ما يروجون له من تقدم ميداني على وسائل إعلامهم المختلفة وسط تأكيد على الصمود والثبات في المواقع ومواجهة كل غاز وعميل.

كما تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، لزحف كبير لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية نهم.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أعداد من مرتزقة العدوان خلال كسر زحفهم على غرب وجنوب غرب منطقة المدفون بمديرية نهم.

وكان أبطال الجيش واللجان تصدوا، الاثنين، لزحف لمرتزقة العدوان من 3 محاور على مديرية نهم مسنودة بغطاء جوي مكثف من طيران العدوان.

إلى ذلك، شن طيران العدوان غارتان على جنوب وادي محلي وغرب عقبة الصناني بالمدفون في مديرية نهم، كما ألقى قنبلة عنقودية على منطقة العقران في ذات المديرية.

إلى ذلك نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، عدداً من العمليات العسكرية في عدد من الجبهات الداخلية.

وأكد مصدر عسكري إحراق عربة بي إم بي بصاروخ مضاد للدروع في منطقة الجبين بمديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وفي محافظة تعز، أفاد المصدر عن إحراق آلية ومصرع طاقمها في قصف مدفعي استهدف تجمعات لمرتزقة العدوان جنوب مدينة ذباب.

وفي محافظة لحج، دكّت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة خلف تبة التاج بمنطقة كهبوب، محققة إصابات مباشرة.

وفي غضون ذلك واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الثلاثاء تكثيف غاراته على المرافق الحيوية والبنية التحتية والممتلكات في عدد من المحافظات مخلفا خسائر كبيرة.

وفي محافظة صنعاء شن العدوان 5 غارات على جبل الصمع في أرحب وغارة على جبل ظفار في بني مطر. كما شن 3 غارات على مناطق المجاوحة وسويد وغرب المدفون بمديرية نهم. وفي تعز شن طيران العدوان 4 غارات على معسكر خالد بموزع كما قصفت بوارجه المعسكر بـ16 صاروخا.

أما في الحديدة فقد شن العدوان غارتين على الدفاع الساحلي بالجبانة و3 غارات على القاعدة البحرية كما شن 4 غارات على جبل ناصه بالضالع.

وفي صعدة شن العدوان 4 غارات على منطقة آل مسعود في مديرية سحار وغارتين على منطقتي الصافية والملاحيط بمديرية الظاهر.

كما شن غارة على مفرق باقم بالتزامن مع قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة قماعل الحدودية بمديرية باقم.

كما استهدف طيران العدوان السعودي الامريكي الاثنين بغارتين محيط مقر اللواء التاسع بمدينة عمران ما إدى إلى إصابة امراتين.

وأصيبت المرأة الأولى بتشنج جراء شظايا غارتي العدوان على مقر اللواء التاسع بمدينة عمران الكائن وسط أحياء سكنية، فيما أصيبت امرأة أخرى بجروح في كعب قدمها.

واستنكر المواطنون هذا الاستهداف الهمجي للعدوان على مساكنهم، كما عبر نازحون من تعز عن حالة الهستيريا التي وصل إليها العدوان باستهداف المناطق الآهلة بالسكان وإرعاب الطلاب بالاستهداف المتعمد بالقرب من المدارس التي يدرسون فيها، معبرين عن رفض هذه الأعمال الإجرامية جملة وتفصيلا.