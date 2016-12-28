زاخاروفا: تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول حلب بعيدة عن الواقع

أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة الثلاثاء هجوما لارهابيي تنظيم داعش باتجاه قرية نصر الله شمال الكلية الجوية في منطقة دير حافر نحو 52 شرق مدينة حلب.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن حامية الكلية الجوية “اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي هاجمت قرية نصر الله انطلاقا من منطقة رسم الكما” في منطقة دير حافر.

وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت “بإحباط الهجوم الإرهابي والقضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير 3 سيارات دفع رباعي لهم”.

ودمرت حامية الكلية الجوية الاثنين في رمايات مدفعية 6 آليات لإرهابيي “داعش” خلال ضربات مدفعية على تجمع لهم في أم المرى في محيط الكلية.

في هذه الأثناء أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش على إحدى النقاط العسكرية بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تسللت من شرق الطريق الواصل بين قريتي صعد والقصر باتجاه تل بنات بعير شمال شرق مدينة السويداء بنحو 45 كم.

وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت بإحباط التسلل بعد إيقاع أفراد المجموعة الارهابية المتسللة بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

وأشار المصدر إلى ان رمايات وحدة من الجيش ضد تجمع لإرهابيي التنظيم التكفيري في قرية القصر أدت إلى “القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير اسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم”.

وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء ومنع تهريب الاسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.

إلى ذلك نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عمليات مكثفة على تحصينات وبؤر لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد.

وبين مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن العمليات تركزت على تجمعات ونقاط تحصن الإرهابيين في “حاجز الرباعي على طريق السد وساحة الطلايبة وشرق مصرف التسليف الشعبي ومحيط حديقة مخيم النازحين وأدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين”.

وتنتشر في أحياء منطقة درعا البلد وعدد من قرى وبلدات ريف المحافظة تنظيمات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة وتعتدي على الأهالي في الأحياء الآمنة بالقذائف وكان آخرها في الـ 22 من الشهر الجاري حيث ارتقى 5 شهداء وأصيب 11 شخصا بجروح بينهم امرأة في اعتداءات إرهابية على أحياء السبيل وشمال الخط والضاحية ومدينة إزرع.

كما أعلن مركز المصالحة الروسي في قاعدة "حميميم" السورية في ريف اللاذقية "انه رصد 28 قصفاً من قبل المسلحين في محافظة دمشق وحلب ودرعا وحماة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

وأوضح المركز الروسي في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية" أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم رصد 28 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، 16 منها في محافظة دمشق و8 في حلب و2 في درعا و2 في حماة".

وقال البيان "إنّ تشكيلات تابعة لجماعة ما يُسمى "جيش الإسلام" قصفت بقذائف الهاون أحياء مزرعة محمود وجوبر والقابون وحوش الفارة ودوما وبزينة ومستشفى ابن الوليد ومخيم الوافدين وطريق حرستا".

وأضاف البيان "إنّ تنظيم "أحرار الشام" استهدف بأسلحته الخفيفة حي الليرمون، وحي العنتري بمدينة حلب"، فيما قصفت مجموعات تنظيم "جبهة فتح الشام" باستخدام راجمات الصواريخ، وقذائف الهاون، والأسلحة الخفيفة مناطق الشرفة، والأشرفية، ومشروع 1070 وضاحية الأسد بمدينة حلب.

وأكّد المركز في بيانه "أن المسلحين في محافظة درعا قصفوا بلدات خربة غزالة والشيخ مسكين، وفي محافظة حماة بلدة محردة ومدينة حماة".

وأشار البيان إلى "أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية توقيع اتفاقية مع ممثلي بلدتين في محافظتي حمص واللاذقية بشأن الانضمام إلى نظام وقف العمليات القتالية، ليصل بذلك عدد المدن والبلدات التي انضمت إلى عملية المصالحة إلى 1077".

وأكد المركز في بيانه "أن المفاوضات تتواصل مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة في بلدة معضمية الشيح بريف دمشق وفي ريف حمص وحلب وحماة والقنيطرة، بشأن الانضمام إلى الهدنة"، مضيفا "إن عدد الجماعات التي انضمت إلى نظام وقف العمليات القتالية بقي دون تغيير، وهو 94 جماعة حتى الآن".

وأوضح المركز "أن القوات الجوية الروسية والسورية لم تستهدف التشكيلات المسلحة التي أعلنت انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار في سوريا".

من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن استعادة الجيش السوري لمدينة حلب شكلت خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في سورية مطالبة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بتغيير خطابه السياسي حول سورية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الثلاثاء“نعتبر تحرير حلب من أيدي العصابات الإرهابية مرحلة مهمة في الطريق إلى استعادة الاستقرار في سورية مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها” مشيرة إلى أنه على الرغم من الدمار الذي تركه الإرهابيون وراءهم وتفخيخهم للعديد من المراكز الحيوية للبنية التحتية والمباني تعود حلب تدريجيا للحياة السلمية.

ولفتت زاخاروفا إلى أن العسكريين الروس يسهمون بنشاط في استعادة الحياة السلمية لافتة إلى دور أفراد المفرزة الروسية المعنية بإزالة الألغام وإن هذه المفرزة المنتشرة في حلب تمكنت من تطهير هكتارات عدة من مساحة المدينة من الألغام المزروعة والمتفجرات.

وعبرت زاخاروفا عن قلقها العميق من الأنباء عن العثور على مقابر جماعية في حلب تحتوي على عشرات الجثث لناس تعرضوا للتعذيب وتمت تصفيتهم ميدانيا مشيرة إلى أن هناك مخاوف من استمرار العثور على مثل هذه المقابر في حلب خلال الفترة المقبلة متعهدة بتوزيع المعلومات حول هذه الجرائم على أوسع نطاق ممكن عالميا.

وأضافت أن “موسكو تأمل أن يقدم المجتمع الدولي تقييما لائقا لجرائم الإرهابيين وأفراد العصابات المسلحة بحق المدنيين السوريين”.

في سياق آخر وصفت زاخاروفا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون حول الوضع في حلب بأنها بعيدة عن الواقع وقالت “أتفهم جيدا أن جونسون ليس دبلوماسيا محترفا لكن لا يجوز أن يصل لمثل هذا الحد ولن أعلق على هذه التأملات التي أصبحت حسب اعتقادي من الماضي بشأن تنحي الرئيس السوري” مشيرة إلى أنه حتى إذا لم يكن جونسون على علم بذلك فلم يعد هناك من يتحدث عن هذه المسألة أما زملاء جونسون فقد غيروا خطابهم بهذا الشأن.

ولفتت زاخاروفا إلى أن تصريحات جونسون تظهر ضعف معلوماته حول الوضع في حلب ولاسيما ما يخص الجهود لضمان الوصول الإنساني إلى المدينة في سياق تنفيذ القرار رقم 2328 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مؤخرا.