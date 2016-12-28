* اسرائيل اليوم تعمل على استهداف كل من يدافع عن المقاومة والفكر المقاوم * شعب البحرين وعلماؤه لم ينسوا فلسطين رغم تطبيع الحكومة البحرينية مع (اسرائيل) منذ زمن

أكد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ان المقاومة مستهدفة وهناك محاولات لإسقاط حركات المقاومة والانظمة المقاومة وجيوش المنطقة من أجل (اسرائيل) وان هناك محاولات تشويه للمقاومة في فلسطين ولبنان ويتم العمل للقضاء عليها مشيرا انه من الواجب اليوم الدفاع عن المقاومة كما فعل الشيخ عبد الناصر الجبري.

وفي حفل تأبين رئيس (حركة الأمة) الشيخ عبد الناصر الجبري، أوضح سماحته ان اسرائيل اليوم تعمل على استهداف كل من يدافع عن المقاومة والفكر المقاوم كما تم اغتيال الشهيد التونسي محمد الزواري مشيرا الى ان محور المقاومة سيخرج ومعه حركات المقاومة من الحرب الكونية عليه منتصراً واقوى وأصلب عوداً.

وأشار السيد نصر الله الى ان الشيخ الجبري كان يتواجد في تجمع العلماء المسلمين وكانت له رؤيته ومتابعته الدائمة، واكد اننا اليوم بحاجة لأمثال الشيخ الجبري خاصة بوجود الخط التكفيري وفي معركة التكفير التي تتطور الى القتل والذبح والسبي مشيرا الى ان هناك من يشرع الابواب للقتل والذبح وتسويقه فيما يتم اقفال قنوات المقاومة.

وسأل سماحته: من أولى بأن يخدم المشروع الاستكباري الصهيوني في تفتيت وتفكيك ونقل المعركة من ساحتها الحقيقية الى الساحات الاخرى غير الجماعات التكفيرية؟.

وأكد الامين العام لحزب الله في كلمته المتلفزة: انه من الواجب التصدي لهذه الادوات كما كان الشيخ عبد الناصر الجبري يتصدى لها.

وأكد سماحته ان الشيخ عبد الناصر الجبري كان مع المقاومة منذ البداية وعندما احتاجت المقاومة الى الدفاع عن وجودها وشرعيتها كان الشيخ الجبري صوتاً عالياً وشجاعاً خصوصاً بعد أحداث 2005 و2006 في لبنان.

وفي الشأن البحريني قال سماحة الامين العام: إن شعب البحرين وعلماءه لم ينسوا فلسطين رغم تطبيع الحكومة البحرينية مع اسرائيل منذ زمن.

وختم السيد نصر الله كلمته قائلاً: انه يجب أن نعمل بمنطق التسامح والأيدي الممدودة ويجب أن نكون حاسمين في الدفاع ومتسامحين بنفس الوقت لكي نحبط كل المؤامرات، مشيرا الى ان الشيخ عبد الناصر الجبري كان له بصيرة وهو واقف مع المقاومة منذ البداية.



