وقال عامر كعبي، في حوار مع مراسل فارس في اهواز يوم الثلاثاء، ان احدى الهواجس التي يشعر بها النواب والشعب تتمثل بتحقق العدل في مجال العوائد ومرتبات الموظفين والمتقاعدين.

واضاف، ان لجنة الموائمة في مجلس تسعى لتحقق العدل بصورة جادة في مجال عوائد جميع المواطنين، وفي هذا السياق فانه من اجل ازالة التمييز وارساء العدل والتكافؤ في مرتبات المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية طيلة اعوام الخطة التنموية السادسة حيث تكون الفروقات ثابتة بين المرتبات التي تمنحها المؤسسات المعنية.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي ان احدى خطط المجلس تتمثل بالزام الحكومة بالكشف عن مقدار مرتبات كبار المدراء في البلاد من خلال موقع يحتفظ بقوائم عنها.

واكد كعبي، ان الشعب يتوقع من الحكومة والمجلس صنع الشفافية في مجال مرتبات المدراء والحد من تجنب العدل في مجال حقوق المدراء.

ونوه الى ان اللجنة الاقتصادية على استعداد لمساعدة الحكومة ودعمها في مجال تقديم مشاريع ولوائح القوانين بهدف ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية وتسهيل تحقق مشروع الاقتصاد المقاوم الذي طرحه قائد الثورة.



