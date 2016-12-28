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رقم الخبر: 183451 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
تعيين العميد نجات نائبا لرئيس استخبارات الحرس الثوري

تعيين العميد نجات نائبا لرئيس استخبارات الحرس الثوري

أصدر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، أمرا عيّن بموجبه العميد حسين نجات نائبا لرئيس دائرة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري.

وأفاد مراسل وكالة انباء فارس، بأن اللواء محمد علي جعفري أصدر أمرا يوم الثلاثاء، عيّن بموجبه العميد حسين نجات نائبا لرئيس دائرة الاستخبارات التابعة لحرس الثورة الاسلامية. ويتولى رئاسة هذه الدائرة حجة الاسلام والمسلمين حسين طائب.
وكان العميد نجات قبل ذلك في منصب مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الشؤون الثقافية والاجتماعية، حيث حل محلّه العميد محمد رضا نقدي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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