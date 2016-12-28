وأفاد مراسل وكالة انباء فارس، بأن اللواء محمد علي جعفري أصدر أمرا يوم الثلاثاء، عيّن بموجبه العميد حسين نجات نائبا لرئيس دائرة الاستخبارات التابعة لحرس الثورة الاسلامية. ويتولى رئاسة هذه الدائرة حجة الاسلام والمسلمين حسين طائب.

وكان العميد نجات قبل ذلك في منصب مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الشؤون الثقافية والاجتماعية، حيث حل محلّه العميد محمد رضا نقدي.



