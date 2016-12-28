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رقم الخبر: 183450 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 18:28 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني: التطرف والارهاب أساس الازمات في المنطقة
مستقبلاً السفير الماليزي في طهران

مسؤول برلماني: التطرف والارهاب أساس الازمات في المنطقة

عدّ رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الماليزية النائب محمود صادقي التطرف واتساع انتشار المجموعات الارهابية بمثابة الاساس للازمات وزعزعة الامن في المنطقة.

واكد محمود صادقي، لدى استقباله السفير الماليزي في طهران راجا انوشيروان زين العابدين، على ضرورة الاتحاد وتعزيز روح التفاهم بين البلدان الاسلامية للتصدي للمجموعات التكفيرية والمتطرفين ورصد جميع النشاطات التي تضعف وحدة المسلمين.
واشار الى ماضي العلاقات التاريخية الطيبة بين الشعبين المسلمين الايراني والماليزي، واصفا العلاقات العريقة والتاريخية بين البلدين بمثابة سند راسخ لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية لاسيما البرلمانية.
واعتبر صادقي تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين بانه يثمر عن تمتين الاواصر بين الجانبين.
واكد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين الاقليمي والدولي، موضحا ان ايران وماليزيا باعتبارهما بلدين مؤثرين في العالم الاسلامي تستطيعان بتعاونهما ايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المنطقة.
كما اكد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ووضع المشاريع المشتركة حيز التنفيذ.
من جهته اعرب سفير ماليزيا لدى طهران راجا انوشيروان زين‌العابدين عن ارتياحه لتنمية العلاقات بين البلدين، موضحا ان العلاقات شهدت نموا طيبا خلال الاعوام الاخيرة على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية.
واكد على تمتين الاواصر بين برلماني البلدين في سياق مصالح الشعبين والحكومتين في ايران وماليزيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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