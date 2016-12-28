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رقم الخبر: 183449 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 18:25 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية يعيّن اعضاء لجنة الانتخابات العامة

وزير الداخلية يعيّن اعضاء لجنة الانتخابات العامة

انطلقت في الجمهورية الاسلامية الايرانية رسميا أجواء الانتخابات، فقد أصدر وزير الداخلية قرارات حدد بموجبها اعضاء لجنة الانتخابات العامة لإجراء انتخابات الدورة الخامسة للمجالس البلدية والانتخابات البرلمانية التكميلية.

و أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية، سلمان ساماني، أعلن أن وزير الداخلية بقام بتحديد اعضاء لجنة الانتخابات  العامة في البلاد، لإجراء انتخابات المجالس البلدية في دورتها الخامسة، والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.
واضاف ساماني: ان وزير الداخلية أكد خلال هذه القرارات على التخطيط واتخاذ التمهيدات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي بشكل نزيه وفي إطار القانون.
وأردف بأنه تم تعيين مساعد وزير الداخلية في الشؤون السياسية رئيسا للجنة الانتخابات، مع الإبقاء على منصبه الحالي، وتضم اللجنة 9 أعضاء آخرين مكلفين بمختلف مهام اللجنة كل حسب مجال تخصصه ومسؤوليته.
الجدير بالذكر، ان الانتخابات الرئاسية لدورتها الثانية عشرة، وانتخابات المجالس البلدية لدورتها الخامسة إضافة الى الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي، ستجري في يوم الجمعة المصادف 19 ايار/مايو 2017.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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