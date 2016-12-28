هنأ وزير الدفاع العميد حسين دهقان نظرائه في عدد من البلدان بمناسبة مولد النبي عيسى بن مريم(ع) والعام الميلادي الجديد.

وبعث العميد دهقان برقيات منفصلة الى نظرائه في دول روسيا وارمينيا وبيلاروسيا واذربيجان وطاجيكستان وكازاخستان وكوريا والصين ولبنان والهند وجنوب افريقيا وصربيا وبولندا وفنزويلا وايطاليا والبرازيل واسبانيا وبوليفيا وكوبا والنمسا وكرواتيا هنأهم فيها بذكرى حلول مولد رافع راية السلام والصداقة والعدالة السيد عيسى بن مريم (ع) والعام الميلادي الجديد .

واعرب العميد في برقياته عن امله في تشهد كافة انحاء العالم استتباب الامن والاستقرار في ظل التعاليم المنجية للانبياء الالهيين.



