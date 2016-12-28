بغداد / نافع الكعبي - جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، هجومه على فصائل الحشد الشعبي المقدس ووصفها بأنها (ميليشيات طائفية)، عادّاً أن قادة تلك الفصائل هم (إيرانيون)، بالمقابل، أكدت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عدم إعارتها وزنا لتصريحاته (المسيئة) فيما اعتبرتها استمرارا للتعامل السعودي (المتأزم) مع العراق، في حين تواصلت المعارك والاشتباكات بين القوات المشتركة المهاجمة وعناصر تنظيم داعش على المحاور الشمالية والشرقية والجنوبية لمدينة الموصل.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عدم إعارتها وزنا لتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن الحشد الشعبي، فيما اعتبرتها استمرارا للتعامل السعودي (المتأزم) مع العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان: إن تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال ومضحي الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم، يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق، والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة.

وأضاف جمال: إن هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة، وجعلها سببا لاستمرار التوتر والازمات خصوصا في اليمن وسوريا، وهو ما لن نسمح به في العراق، لافتا الى أن الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهو احد التشكيلات الامنية الرسمية للدولة.

وتابع: إن وزارة الخارجية العراقية إذ لا تعر وزنا لمثل هذه التصريحات ترفعا عن الدخول في جزئيات لا طائل منها، تشير إلى ان العالم بات يدرك كافة الحقائق في العراق ويتعامل معها باحترام.

وكان الجبير وصف، الاثنين (26 كانون الأول 2016)، فصائل الحشد الشعبي بأنها (ميليشيات طائفية)، واعتبر أن قادة تلك الفصائل (إيرانيون).

وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، الاثنين، مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، إن المملكة تعارض أي قوات طائفية على أرض العراق، مؤكدا حرصها على التصدي لأي عملية إرهابية عبر الحدود العراقية.

*تواصل العمليات العسكرية لإستعادة نصف الموصل

ورغم غزارة الأمطار التي شهدتها مدينة الموصل وضواحيها خلال الـ48 ساعة الماضية، إلا ان القوات العراقية، تواصل سباقها مع الزمن لإحراز تقدم جديد في الساحل الأيسر من المدينة، في إصرار واضح على محاولة الخروج بنصر جزئي قبل انتهاء العام الحالي، من خلال إعلانها استعادة النصف الأول من الموصل. وتواصلت المعارك والاشتباكات بين القوات المشتركة المهاجمة وعناصر تنظيم داعش على المحاور الشمالية والشرقية والجنوبية، في الوقت الذي كثفت فيه طائرات التحالف ضرباتها الجوية على وسط وجنوب المدينة المحاصرة.

وقال مسؤول عسكري عراقي: إن المعارك ستتواصل حتى نهاية رأس السنة، والهدف هو استعادة الساحل الأيسر من الموصل (نصف المدينة) من قبضة تنظيم داعش، موضحاً أن القوات العراقية تسيطر اليوم على 38 حياً سكنياً بعد عمليات ناجحة السبت والأحد، وبات لدينا نحو 20 حياً سكنياً من إجمالي الساحل الأيسر، للإعلان عن تحرير نصف المدينة، لذا الوقت هام جداً لنا، ونسعى للاستفادة من الدعم البري الأميركي لنا، وأضاف: حالياً الأحياء التي تحت سيطرتنا هي كوكجلي، والشقق الخضراء، ويونس السبعاوي، والأربجية، والسماح، والشيشان، وصدام، و30 تموز، والتحرير، والأمن، وبعويزة، والسلام، والانتصار، والقدس، وعدن، والبكر، والقادسية الثانية، والمحاربين، والسادة، والقادسية الأولى، والزهور، وجديدة المفتي، والميثاق، والبريد، والنور، والمصارف، والفلاح، والإخاء الأولى، والإخاء الثانية، والمرور، والمزارع، والنهضة، والمعلمين، والشلالات، ودجلة، ومناطق وأحياء صغيرة أخرى.

وأشار المسؤول العسكري العراقي إلى أن الأحياء الصعبة المتبقية، والتي ستوصلنا إلى ضفاف نهر دجلة في حال السيطرة عليها هي البلديات، ومنها إلى جامعة الموصل، ثم الأندلس وصولاً إلى دجلة أو طريق آخر يبدأ من حي النور، الذي نسيطر عليه حالياً، ومنها إلى المدينة الأثرية، ثم الحي الثقافي ومنه إلى دجلة، أو الطريق الثالث من حي التأميم، الذي نسيطر عليه، ومنه إلى حي النعمانية ثم الفيصلية المطل على دجلة، لافتاً إلى أنه سيكون لدى القوات المهاجمة ثلاث طرق لخوض معاركها خلال الأيام المتبقية من العام الحالي.

* تعزيزات عسكرية مكثفة

ودفعت قيادة عمليات نينوى، خلال الساعات الماضية، بشكل تدريجي بأكثر من 30 ألف جندي وعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب إلى محاور الشمال والشرق والجنوب. وقال العقيد في قيادة عمليات نينوى، محمد الحمداني: إن الهجوم مستمر، ونحاول الوصول إلى نهر دجلة، وسيكون انتصاراً مادياً ومعنوياً مع نهاية العام الحالي، مبيناً أن المعارك تستخدم فيها أسلحة ثقيلة، لكن بشكل محدود، وتركزت طيلة نهار الأحد في أحياء المثنى والرفاق وصناعة الكرامة والسكر والصديق.

ميدانياً، نجحت القوات العراقية، في السيطرة على مستشفى السلام وأكاديمية الشرطة جنوب شرق الموصل، وعلى أجزاء من حيي السكر والسابع من نيسان شمال شرق الموصل. ولم يسجل أي تقدم ملحوظ على المحور الشرقي، إذ ما زالت المعارك تدور على أطراف حي المثنى. وقصفت طائرات التحالف الدولي مواقع عدة داخل المدينة، بشكل متزامن. وأسفر ذلك، وفقاً لمصادر. عن قتل نحو 20 داعشياً بقصف جوي لمنصة صواريخ وأحد التجمعات قرب معسكر الغزلاني جنوب المدينة.

* اعتقال مساعد «البغدادي» وخليته

اعتقلت استخبارات جهاز مكافحة الارهاب العراقي، الاثنين، بدلالة الاهالي، مساعد ابو بكر البغدادي مع خلية ارهابية بينما كانوا مختبئين في احد المنازل شرقي الموصل.

وافادت شبكة الاعلام العرافي أنه بالتزامن مع انتشار التعزيزات العسكرية التي وصلت مؤخرا لمسك الاحياء المحررة من الساحل الايسر من مدينة الموصل، تواصل القطعات تحقيق تقدم واضح ضمن الصفحة الثانية الهادفة الى حسم المعركة واعلان هذا الساحل محررا بالكامل بأسرع وقت ممكن، مكبدة العدو الداعشي خسائر جسيمة بالارواح والمعدات.

وكشف العقيد في قوات جهاز مكافحة الارهاب العراقي، دريد سعيد، ان القوات الامنية القت القبض على خلية ارهابية مكونة من 15 داعشيا بينهم احد مساعدي زعيم عصابات «داعش» ابوبكر البغدادي، وهو الارهابي المكنى (ابو حارث المتيوتي)، لافتا الى ان عملية الاعتقال جرت بموجب معلومات استخبارية ادلى بها سكان المنطقة في حي البكر ضمن ساحل الموصل الايسر وجرت العملية بعد محاصرة المنطقة والدار السكنية التي كانت هذه الخلية تختبئ فيها.

* قائد أميركي يرجّح إستعادة مناطق شرقي الموصل خلال الأيام المقبلة

أكد قائد أميركي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة من عملية إستعادة مناطق شرق الموصل من قبضة داعش.

وقال القائد الذي لم يذكر إسمه بحسب (رويترز): إن القوات العراقية ستستأنف هجومهاً ضد تنظيم داعش ضمن المحور الشرقي للموصل خلال الأيام المقبلة، مبينا ان ذلك جاء في إطار مرحلة جديدة من العملية المستمرة منذ شهرين تتضمن نشر قوات أمريكية أقرب لجبهة القتال في المدينة.

* نائب الخارجية الكويتية في بغداد لتوقيع عدد من الاتفاقيات

وصل نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله، الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة الجارالله تمهيدا لعقد اجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية - الكويتية والمقرر انعقادها اليوم الاربعاء في بغداد.

وكان مساعد وزير الخارجية الكويتي السفير عزيز الديحاني أعلن الخميس الماضي ان اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين سيعقد قبل يوم من اجتماع اللجنة المشتركة.

وأضاف الديحاني: إن جدول الأعمال يشمل مختلف مجالات العلاقات الثنائية، معرباً عن الأمل في توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين خلال الاجتماع.

* دعوة العراق الى الانضمام للاتفاق الروسي التركي الإيراني

دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي، الثلاثاء، العراق الى الانضمام في الاتفاق مع تركيا وايران وروسيا في مواجهة تنظيم (داعش)، مشيرا الى وجود تعاون بين التنظيم وحزب العمال الكردستاني.

وقال الصالحي في بيان صدر خلال زيارته الى العاصمة التركية انقرة، وتلقت السومرية نيوز نسخة منه: إن الاجتماع السياسي بين تركيا وايران وروسيا هو خطوة لدفع الارهاب من هذه المنطقة، والا فان دول المنطقة كلها ستتعرض الى جرائم ارهابية بيد داعش او مثيلاتها من الـpkk.

ووصف الصالحي، الاتفاق الروسي التركي الايراني الاخير بانه خطوة مباركة لتوحيد الجهود ويجب ان يشارك العراق في هذا الاتفاق ليتسنى لهذه الدول مكافحة ارهاب داعش والقضاء عليه خاصة بعد ورود انباء عن التعاون المنتظر بين داعش وpkk.

* العبادي يأمر بالكشف عن ملابسات اختطاف صحفية عراقية

حض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأجهزة الأمنية على (الكشف عن ملابسات) اختطاف صحفية عراقية من منزلها وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياتها.

وقد اقتحم مجهولون الإثنين منزل الصحفية أفراح شوقي بعد ساعات من نشرها مقالاً على الانترنت، حمل عنوان (استهتار السلاح في الحرم المدرسي) وانتقدت فيه بشدة (المجاميع التي تتصور نفسها أكبر من القانون) وتفرض ما تريد بقوة السلاح في العراق.

وقد أكد مصدر أمني اختطاف شوقي، قائلاً: إن مسلحين ملثمين يستقلون 3 مركبات نوع بيك آب لا تحمل لوحات تسجيل ويرتدون ملابس مدنية اقتحموا ليلة الإثنين منزلها في منطقة السيدية جنوبي غرب بغداد.

وأضاف: إن المسلحين اعتدوا على أفراد أسرة شوقي وسرقوا مصوغات ذهبية وأموالاً وسيارتها الخاصة واقتادوها إلى جهة مجهولة.







