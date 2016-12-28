أعلن مساعد شؤون نقل الركاب في شركة السكك الحديد الايرانية، ميرحسن موسوي، عن المحادثات الجارية في سياق زيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني الأخيرة الى منطقة آسيا الوسطي، بين ايران وطاجيكستان وتركمانستان وكازاخستان بهدف مد شبكة السكك الحديد بين هذه البلدان.

ولفت موسوي، اليوم الثلاثاء، الى أن التعاون في مجال النقل السككي مع دول آسيا الوسطى يقع على سلم برامج الحكومة الايرانية لتسهيل عملية نقل السلع بين آسيا وأوروبا.

وأشار المسؤول في شركة السكك الحديد الايرانية الى تسيير قطار إضافي بين نخجوان ومشهد المقدسة (شمال شرق) في التاسع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، مبيناً ان هذه الخطوة تأتي في سياق الخدمات المقدمة الى زوار مشهد المقدسة، لافتاً الى أن القطار سينطلق في الساعة العاشرة والنصف صباحاً من نخجوان. وتابع: ان تدشين الخط السككي جاء في سياق اتفاق الرئيسين الايراني والآذربايجاني. مضيفاً: ان هذه الخطوة، وإلى جانب الأهداف الخاصة بالزيارة، تسهم في تطوير الصناعة السياحية وتوفير الظروف المطلوبة للزوار النخجوانيين للتعرف على باقي المدن الايرانية باستخدام النقل السككي.

من جهتها، أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، الثلاثاء، عن مشروع لربط سكك الحديد بإيران، مشيرة إلى تقديم عدد من الشركات العالمية عروضها للاستثمار بالمشروع.

وقال مدير إعلام الشركة العامة لسكك الحديد عبدالستار محسن: ان مباحثات جرت لمد سكة حديد بين العراق وإيران (بعدها عرضنا هذا الخط للاستثمار، لربط (منفذ) الشلامجة (الحدودي مع إيران) بالبصرة (جنوب شرق)). وبيّن أن طول الخط يبلغ 32 كم، وسيعمل على تقديم خدمة كبيرة لحركة المسافرين بالقطارات بين البلدين، خاصة في موسم الزيارات الدينية والسياحة بين البلدين. وأضاف: ان هذا الخط سيربط بخط داخلي هو (البصرة، بغداد، يوسفية، مسيب، كربلاء وسط العراق) مما سيعزز حركة السياحة الدينية. وتابع: هناك عدد من الشركات العالمية تقدمت للاستثمار بهذا المشروع الاستراتيجي، ومازلنا نستقبل العروض الاستثمارية منها).