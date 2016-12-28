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رقم الخبر: 183445 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 18:13 الاقسام: اقتصاد  
نمو قطاع الصناعة الإيراني بنسبة 4% في 6 أشهر

نمو قطاع الصناعة الإيراني بنسبة 4% في 6 أشهر

أكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني، علي طيب نيا، أن قطاع الصناعة الايراني سجل نمواً بأكثر من 4 بالمئة في 6 شهور خلال الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 21 سبتمبر/ أيلول 2016.

وأوضح الوزير طيب نيا، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس، بأن الإحصائيات أثبتت النمو الايجابي لجميع القطاعات الاقتصادية في الفترة المذكورة، ومنها القطاع الزراعي فيما تجاوز نمو القطاع الصناعي 4 بالمئة، فيما يعد القطاع الإنشائي، الوحيد الذي سجل نمواً سلبياً. وأشار الى أن القطاع النفطي لعب دوراً أساسياً في النمو المحقق في فترة 20 مارس/ آذار - 21 سبتمبر/ أيلول 2016، حيث تمكنا من رفع مستوى الصادرات والانتاج خلال تلك الفترة.

وبيّن طيب نيا بأن للعوائد النفطية، آثاراً مباشرة وغير مباشرة ونترقب بدورنا الآثار غير المباشرة، حيث إن العوائد النفطية تؤثر على القطاعات الاقتصادية عبر قنوات متعددة، مؤكداً ان قطاعي الخدمات والصناعة سجل نمواً ذاتياً.

 
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