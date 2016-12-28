أكدت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية توريد الأسلحة إلى سوريا، خطوة عدائية تهدد بشكل مباشر الطائرات الروسية والعسكريين والدبلوماسيين الروس.

وقالت الناطقة للصحافيين: هذا القرار يهدد طائرات سلاح الجو الروسي، والعسكريين والدبلوماسيين الروس وسفارتنا في سوريا، التي تعرضت مرارا للقصف. لذلك نعتبر هذه الخطوة عدائية.

هذا ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخراً، قانوناً حول نفقات الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2017، ينص على توريد المساعدات العسكرية للتشكيلات المعارضة للحكومة في سوريا.





