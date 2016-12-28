وقال الملحق التجاري في السفارة الايرانية في كابول، محمد رضا كريم زادة، في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، أمس الثلاثاء: ان المعرض افتتح الاثنين ويستمر 3 أيام لعرض المنتجات التجارية الايرانية في قندهار. وأضاف كريم زادة: ان إقامة المعرض يهدف الى تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين وتصدير السلع والمنتجات الايرانية من قبل الشركات الإنتاجية في سيستان وبلوجستان بترخيص من مؤسسة تطوير التجارة الايرانية.

وصرح الملحق التجاري في السفارة الايرانية في أفغانستان، بأن 40 شركة ايرانية و25 شركة أفغانية تشارك في المعرض، تنشط في قطاعات البناء والزراعة والري والثروة الحيوانية والمناجم والأدوات المنزلية والمواد الغذائية والموبيليا والمصنوعات الخشبية والديكور والمعدات الطبية والأدوية ولوازم المختبرات والمنتجات الصحية والمنظفات والسجاد والخدمات الفنية والهندسية والقطاعات المرتبطة لتصديرها الى أفغانستان. كما أشار كريم زادة الى مشاركة مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية في المعرض لتوضيح أحدث المستجدات حول ميناء جابهار والتسهيلات المرتبطة برجال الأعمال الأفغان.

واتفقت ايران وأفغانستان والهند، بداية العام الجاري، على ايجاد الممر الدولي لترانزيت السلع بحضور رؤساء البلدان الثلاثة، وبتنفيذ هذا الاتفاق ستزدهر التجارة في المنطقة. وكان معرض ايران التجاري للمكائن والصناعات شبه الثقيلة، قد أقيم في هرات وبلخ في أفغانستان.