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رقم الخبر: 183441 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 18:12 الاقسام: اقتصاد  
أستراليا تستورد البتروكيماويات الإيرانية

أستراليا تستورد البتروكيماويات الإيرانية

قال عضو الهيئة الرئاسية لغرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة طهران: ان المباحثات المتعلقة بالصادرات الايرانية الى البرازيل وأستراليا اكتملت، وستغادر حاويات منتج (الهيكسامين) الاستراتيجي الايراني الى أستراليا.

وأشار حامد واحدي، خلال حديثه اليوم الثلاثاء مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى أن من بين الصناعات التي تأثرت بشكل ايجابي بالاتفاق النووي هي صناعة البتروكيماويات. ونوه الى أن آثار الاتفاق النووي بدأت تظهر بالتدريج، مشيراً الى أنه لا يمكن أن تشهد انعكاسات وتأثيرات الاتفاق دفعة واحدة بعد حظر استمر 10 سنوات.

وكانت ايران قد أنتجت في العام الماضي أكثر من 46 مليون طن من البتروكيماويات، وصدرت نحو 19 مليون طن منها. وخلال فترة الحظر الذي فرض عليها فقدت ايران الكثير من أسواقها، وحل المنافسون الاقليميون والدوليون محلها في الأسواق العالمية للبتروكيماويات.

وكانت ايران تصدر قبل فرض الحظر جانباً من منتجاتها البتروكيماوية الى أوروبا والولايات المتحدة، إلا أنها توقفت عن تصدير السلع البتروكيماوية لهذه الدول بعد الحظر. وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، أزيلت كافة العراقيل للتعاون مع الشركات الدولية وتوفرت أرضية إحياء أسواق الصادرات الايرانية الى آسيا وأوروبا واميركا وأفريقيا.

 
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