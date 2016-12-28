اشاد مساعد وزير الخارجية الايراني، مرتضى سرمدي، بالإتفاق النووي وقال انه ساهم بفتح الكثير من المنافذ الاقتصادية في البلاد.

واضاف سرمدي، في كلمة القاها بالمؤتمر الدولي الرابع عشر للإدارة بطهران، الاثنين: لو لم يتم التوصل الى الإتفاق النووي لكان انتاج ايران النفطي قد انخفض حاليا الى 225 الف برميل يوميا لانه كان مقررا فرض خفض انتاج النفط على ايران بنسبة 20 بالمئة كل ستة اشهر.

وتابع: مع تنفيذ الإتفاق النووي وازالة الحظر الظالم على ايران فان الكثير من المنافذ الاقتصادية للبلاد قد فتحت ونشهد حاليا ارتفاع انتاج النفط وتصديره الى الخارج.

واعتبر سرمدي ان الإتفاق النووي اثمر عن ارتفاع حجم التبادل المالي والسلع والنقل والمواصلات والسياحة والعلاقات العلمية والتكنولوجية كما ان المنافذ ماتزال تفتح حاليا وان وزارة الخارجية الايرانية بصدد تمتين الاواصر الاقتصادية مع مختلف بلدان العالم وفق نظرتها في التنمية الاقتصادية.

واكد مساعد وزير الخارجية الايراني ان بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج تركز جهودها على اجتذاب الاستثمارات ورفع حجم صادرات السلع غير النفطية بهدف تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية اكثر مما مضى.

يشار الى ان المؤتمر الدولي الرابع عشر للادارة ينعقد في طهران لمناقشة مواصفات الجودة والانتاجية وتطوير الشؤون الادارية والابداع.

في سياق آخر أكد رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي، مجتبي ذو النوري، على قدرات ايران النووية في انتاج كافة القطع الخاصة بهذه الصناعة داخل البلاد.

ولفت ذوالنوري في تصريح له أمس الثلاثاء، الى ان عضوية ايران في (ايتر)، (المشروع الدولي للاندماج النووي) يأتي ايضا في اطار هذه الطاقات التي تنعم بها الجمهورية الاسلامية وبهدف التعاون في انشاء مفاعل (توكاماك) بطاقة 500 ميغاواط.

واكد رئيس اللجنة النيابية النووية، ان الطاقة النووية تشكّل اهم مصدر لانتاج الطاقة الحديثة؛ لافتا الى وجود مفاعلات صغيرة للانصهار النووي في العالم؛ ومبينا ان جهود الدول المتقدمة العالمية تكمن اليوم في انشاء مفاعل حراري ضخم في فرنسا.

وفي ذات السياق، المح ذوالنوري الى موافقة ايران للاسهام في هذا المشروع الذي يحتمل تدشينه في غضون 30 الى 50 عاما قادمة وذلك من خلال القبول بالعضوية في منظمة (ايتر) الدولية.





